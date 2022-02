Même deux jours au travail auront un impact positif sur les commerces de Québec

Les travailleurs qui vont, par exemple, au restaurant sur l’heure du midi, n’y vont pas cinq jours semaine, alors les deux journées qu’ils seront au travail, ils vont en profiter pour aller au restaurant en même temps , pense Steeve Lavoie, président-directeur général de la Chambre de commerce de Québec.

La Capitale-Nationale accueille de nombreux fonctionnaires, compagnies d’assurance et de finance comparativement aux autres villes. Beaucoup de monde travaille dans les bureaux à Québec. C’est sûr que l’impact sera important , ajoute-t-il.

En mode hybride planifié

Si le télétravail n’est plus obligatoire dès le 28 février, il restera tout de même encore recommandé. Ce n’est pas tout le monde qui va revenir. Le retour sera progressif et hybride à environ deux jours par semaine , explique Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des ressources humaines.

Elle s’attend à ce que le retour au travail soit plus soutenu que lors des vagues précédentes.

« On a vu 5 à 10 % de présence en moyenne au cours des deux dernières années dans différentes organisations. Les gens n’étaient pas enclins à revenir. » — Une citation de Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des ressources humaines

Selon elle, la grande majorité des employeurs vont imposer à leurs employés quelques jours minimums au travail. Ce sera notamment le cas dans la fonction publique. Les syndicats espèrent convaincre le gouvernement de laisser les employés choisir.

Il n’y a pas eu de négociation des termes et du paramètre du télétravail. Pourquoi restreindre le télétravail à trois jours semaine? L’employeur veut recruter à la grandeur du Québec. Comment va-t-il faire pour recruter quelqu’un de la Gaspésie quand le port d’attache est à Québec , s’interroge Christian Daigle, Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

L’autonomie professionnelle est l'aspect le plus important pour nous. Ça fait quand même deux ans qu’on maintient les services de l’État à bout de bras , dit Line Lamarre, Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

Nous allons prendre quelques jours pour travailler avec nos équipes et s'ajuster à cette nouvelle recommandation et voir comment et quand nous appliquerons notre plan de retour , écrit le Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel.

Le mode hybride devenu la norme

Chez Frima, une firme de jeux vidéo située en basse-ville de Québec, les employés pourront aller travailler dans leurs locaux quand bon leur semble.

On a voulu le plus possible s’adapter aux besoins des employés donc c’est eux qui déterminent quand ils viennent au bureau et ils le voient avec les gestionnaires de leur projet , dit le président Christian Daigle.

« Le mode hybride est devenu la norme chez nous. On voit cela comme une opportunité. » — Une citation de Christian Daigle, président de chez Frima

Il sent que ses employés sont encore plus heureux et plus engagés à travailler ainsi. Ça permet à plusieurs de mieux concilier travail et famille , croit-il.

Il s’attend à ce que 90 % des de ses employés soient en mode hybride.

On est prêt depuis longtemps à un retour. On doit juste faire un ménage pour enlever la poussière qui s’est accumulée , affirme Christian Daigle.

Pour certains, même s’ils sont la minorité, le retour au travail était très attendu.