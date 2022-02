On y comptait l’an dernier près de 1,8 million de personnes de plus qu’il y a cinq ans. Cette augmentation, portée par l’immigration, a contribué à une urbanisation toujours croissante, de sorte qu’environ trois Canadiens sur quatre vivent maintenant dans les grands centres.

Rien pour aider à surmonter le problème majeur du logement, le Canada faisant déjà face à un déficit important par rapport à de nombreux autres pays. Comptant 424 logements pour 1000 résidents, il a le plus faible ratio des membres du G7. À titre de comparaison, la France dispose de 540 logements par tranche de 1000 résidents.

Les chiffres bruts présentés par Statistique Canada seront décortiqués au cours des prochains mois. Les données fraîches permettront de dégager un portrait plus précis et très attendu d’un des grands problèmes de l’heure au Canada : la crise du logement.

Politiquement, cette nouvelle lecture permettra de mesurer l’efficacité et la justesse des politiques mises en place depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Trudeau.

Les libéraux ont souvent eu beau jeu depuis 2017 en vantant les mérites de leur ambitieuse Stratégie nationale sur le logement. Ils ont multiplié les annonces à coup de milliards en promettant de créer jusqu’à 160 000 nouveaux logements, de répondre aux besoins de 530 000 familles, et de réparer et rafraîchir plus de 300 000 logements .

Les résultats? À ce jour, il reste difficile de faire le compte de ce qui a été concrètement accompli et de savoir si ce marathon d'annonces répond vraiment aux besoins.

Encore faudrait-il avoir des réponses à certaines questions clés. Par exemple, combien de Canadiens vivent toujours dans un logement inadéquat, inabordable ou d’une taille non convenable? Les données les plus fraîches et exhaustives disponibles pouvant répondre à cette question remontent au recensement de 2016. Près de 1,7 million de ménages vivaient alors dans ce que Statistique Canada appelle les besoins impérieux en matière de logement .

Les chiffres actualisés de Statistique Canada jetteront donc un éclairage nouveau sur cette question.

Un travailleur sur le toit d'une maison en construction Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

L'un des experts les plus respectés en politique du logement au Canada, Steve Pomeroy, croit que le gouvernement pourrait avoir un réveil très brutal une fois que les principaux indicateurs du logement seront publiés à l’automne.

« Nous avons eu un rapport d'étape sur la stratégie nationale du logement qui était hautement politisé, avec des déclarations scandaleuses sur des soi-disant résultats, tout ça sans aucune publication de données objectives. » — Une citation de Steve Pomeroy, consultant en recherche sur la politique du logement

Steve Pomeroy fait allusion à un rapport rendu public en 2019 par le gouvernement Trudeau dans lequel ce dernier affirme avoir aidé 782 000 familles ou personnes avec sa stratégie. Or, cette prétention tient compte des 600 000 logements sociaux qui ont été livrés avant 1994 et qui sont subventionnés par le gouvernement fédéral.

Ils ne nous disent pas ce qu'ils font, et lorsqu'ils veulent obtenir un peu de crédit pour le programme, ils s'attribuent le mérite de toute une série de logements qui existaient déjà bien avant leur administration , ajoute l'expert.

Depuis plus de quatre ans, le gouvernement répète et répète les chiffres et les objectifs de son plan : des dizaines de milliards de dollars sur 10 ans, des centaines de milliers de logements plus abordables et de meilleure qualité, un plus grand parc de logements communautaires et la fin de l’itinérance chronique au Canada.

L’heure de vérité approche. Grâce à des données objectives à jour, les prochains mois pourraient enfin nous dire si les moyens et les objectifs de la stratégie fédérale sont à la hauteur des ambitions libérales.

Le gouvernement maintient qu’il tape sur les bons clous. Néanmoins, devant une crise du logement qui s’éternise, ce plan peut-il encore tenir la route? Parfois, en politique, la bonne volonté ne suffit pas : il faut savoir corriger le tir.