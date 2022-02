Le CPE Sous le bon toit à Sept-Îles au bord de la rupture de service

Le Centre de la petite enfance CPE compte deux installations. Dans l'un des milieux, la garderie doit se priver de neuf de ses quinze éducatrices. Dans le second, quatre éducatrices sur dix ont contracté la COVID-19.

Le nombre de membres de l’équipe ou dont un membre de la famille a contracté la COVID-19 est trop grand par rapport au personnel disponible pour les remplacer, selon ce qu'on peut lire sur la page Facebook du Centre de la petite enfance CPE .

Selon la présidente du syndicat des Centre de la petite enfance CPE de Sept-Îles, Stéphanie Tanguay, qui est aussi l’une des éducatrices au Centre de la petite enfance CPE Sous le bon toit, ça devient pratiquement impossible de retirer les enfants qui pourraient avoir la COVID-19 avec cette demande de la santé publique.

Mme Tanguay a d'ailleurs attrapé le virus sur son lieu de travail.

« La situation dans les Centre de la petite enfance CPE fait que ce n'est plus évitable pour les éducatrices d'attraper la COVID [...]. On est beaucoup plus à risque maintenant. »