Au tour des pompiers d’Amos d’avoir le feu vert clignotant

Les pompiers de Normétal utilisent cette nouvelle mesure depuis l’été dernier. Leurs collègues d’Amos s’apprêtent à leur emboîter le pas au cours des prochaines semaines.

Le feu vert clignotant peut être utilisé par les pompiers à temps partiel qui se déplacent dans un véhicule autre qu’un véhicule d’urgence pour répondre à un appel d’urgence. Il leur permet d’être plus visibles sur la route et invite les autres usagers à leur céder le passage.

Il y a un règlement au Québec depuis le 1er avril 2021 qui permet aux pompiers de l’utiliser. Nous, on a fait les démarches pour s’assurer que nos pompiers étaient formés pour pouvoir le faire, et c’est vraiment la Ville qui émet la possibilité de le faire , explique le maire Sébastien D’Astous, dont le conseil a adopté une résolution en ce sens, lundi dernier.

Sébastien D'Astous, préfet de la MRC Abitibi et maire d’Amos Photo : Vincent Rességuier

Chaque pompier a en effet reçu une formation de trois heures à l’École nationale des pompiers. Et maintenant que la résolution a été adoptée, la demande officielle peut être acheminée à la Société de l’assurance automobile du Québec.

« C’est un droit renouvelable aux deux ans et ça va être inscrit sur leur permis de conduire. Le but de ça, ce n’est pas d’aller plus vite, mais de permettre aux pompiers de se rendre sécuritairement sur les interventions. Dans le fond, le flash vert demande aux autres utilisateurs de la route de leur céder le passage, ça sert à donner plus de facilité aux pompiers à se rendre à la caserne ou directement sur le lieu des appels d’urgence », précise Guy Béchard, directeur du Service des incendies de la Ville d’Amos.

Le feu vert clignotant permet d'attirer l'attention des automobilistes qui sont invités à céder le passage aux pompiers volontaires (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

D’autres services des incendies de la région pourraient emboîter le pas de ceux d’Amos et Normétal. Toutefois, ceux de La Sarre, Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Senneterre nous ont confirmé qu’ils n’avaient pas l’intention d’adopter cette mesure.