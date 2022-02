Près de 20 films nommés aux Oscars à voir sur les plateformes de diffusion

Avis aux cinéphiles ayant un abonnement à Netflix, Disney+ et compagnie : les nominations aux Oscars ont été annoncées mardi et plusieurs longs métrages en lice peuvent être regardés sur les principales plateformes de diffusion en continu.

Netflix

Le pouvoir du chien (The Power of the Dog) est arrivé en tête de liste, avec 12 nominations. Ce film, réalisé par Jane Campion et coproduit par le Québécois Roger Frappier, est offert en exclusivité sur Netflix, tout comme Poupée volée (The Lost Daughter), pour lequel Olivia Colman remportera peut-être l’Oscar de la meilleure actrice.

C’est aussi le cas du film Don’t Look Up, de La main de Dieu (È stata la mano di Dio), qui représentera l’Italie dans la catégorie du meilleur film international, du film d’animation Les Mitchell contre les machines (The Mitchells vs. the Machines) et du film musical Tick, Tick... Boom!.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Disney+

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised), un documentaire primé sur un festival surnommé le Woodstock noir en 1969 qui est dans la course pour l’Oscar du meilleur documentaire, est en ligne sur Disney+.

Le public peut aussi y découvrir les films d’animation Encanto : la fantastique famille Madrigal, Luca et Raya and the Last Dragon, tous nommés aux Oscars, de même que L’homme libre (Free Guy) et Cruella, avec Emma Stone.

West Side Story, de Steven Spielberg, a décroché sept nominations et arrivera sur Disney+ le 2 mars prochain.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Apple TV+

Le long métrage CODA, adaptation du film français La famille Bélier, est en compétition dans la catégorie reine du meilleur film. Ce long métrage fait partie du catalogue de films de la plateforme Apple TV+, tout comme The Tragedy of Macbeth. La prestation de Denzel Washington en Macbeth lui a valu une nomination dans la catégorie du meilleur acteur.

Amazon Prime Video

Being the Ricardos revient sur la carrière de l’humoriste américaine Lucille Ball à la télévision. C’est Nicole Kidman qui incarne celle qui a joué dans I Love Lucy, et ce rôle lui a permis de décrocher une nomination dans la catégorie de la meilleure actrice.

Un prince à New York 2 (Coming 2 America), avec Eddie Murphy, a obtenu une nomination dans la catégorie de la meilleure coiffure et du meilleur maquillage. Cette comédie peut être regardée sur Amazon Prime Video.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Crave

La plateforme canadienne propose le film dramatique Four Good Days, avec Glenn Close et Mila Kunis, qui concourt dans la catégorie de la meilleure chanson originale, ainsi que L’homme libre (Free Guy).

Les actrices Glenn Close et Mila Kunis dans «Four Good Days», qui y incarnent une mère et sa fille toxicomane. Photo : Facebook/Crave

Au cinéma

Plusieurs autres films nommés comme Dune, Belfast, Conduis mon char (Drive My Car) ou encore Ruelle de cauchemar (Nightmare Alley) et West Side Story sont présentement à l’affiche des cinémas.

Deux autres films les rejoindront ce vendredi : Le parc des merveilles (Licorice Pizza) et Julie (en 12 chapitres) (The Worst Person in the World).

Sur le site de l’ONF

À noter que le court métrage L’art dans le sang (Affairs of the Art), qui gagnera peut-être l’Oscar du meilleur court métrage d’animation le 27 mars prochain, est en ligne sur le site de l’Office national du film du Canada (ONF), qui l’a coproduit.