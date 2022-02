« Il faudra réévaluer la pertinence du passeport vaccinal en mars », croit le Dr Leduc

Le Dr Leduc s’est entretenu avec Charles-Alexandre Tisseyre mercredi matin.

Q. Le déconfinement s’accélère au Québec. On a maintenant un calendrier qui prévoit la levée de l’essentiel des mesures sanitaires à la mi-mars. Comment voyez-vous cela?

On l’accueille favorablement parce que ça permet de planifier la suite des choses pour plusieurs secteurs qui étaient en attente, dans notre société. De reprendre un certain nombre d’activités, c’est bienvenu. Et d’avoir des données épidémiologiques qui nous permettent de nous dire qu’on est dans une situation où le risque est calculé. Bien sûr, il n’y a pas de risque totalement disparu, on le comprend très bien. Mais on cherche une balance qu’on croit réussir à obtenir. Cette proposition d’assouplissements, je crois que ça va tenir la route.

Q. Avec cette annonce, on sent qu’on entre dans une nouvelle phase de la gestion de la pandémie. On entendait le premier ministre François Legault dire qu’ il faut apprendre à vivre avec le virus . Qu’est-ce que ça veut dire pour vous?

Concrètement, ça veut dire d’abord de ne pas nier le fait que le virus continue d’exister. Ça ne veut pas dire que tout d’un coup il n’y a plus de virus. Tous les jours encore, dans le Bas-Saint-Laurent, on estime qu’il y a près de 300 personnes qui s’infectent avec ce virus-là et on a encore des gens qui ont besoin d’être hospitalisés. On a une vingtaine de personnes hospitalisées présentement.

De vivre avec le virus, ça veut dire de réduire les risques, de contrôler les endroits où cette transmission-là se fait, d’informer la population de la meilleure façon de contrôler ce risque-là tout en sachant très bien qu’on doit vivre avec un virus qui est avec nous encore quelque temps.

Q. Justement, est-ce que c’est possible d’enfin retrouver durablement une vie plus normale tout en gérant les risques liés à la COVID-19, mais sans revenir en arrière?

C’est certainement possible, mais c’est pour ça qu’on adopte au Québec une approche graduelle, c’est-à-dire qu’on ne pourrait pas relâcher tout d’un coup l’ensemble des mesures qui nous protège collectivement parce que l’infection se transmettrait trop rapidement à trop de gens en même temps. C’est là où on se retrouverait avec les mêmes problèmes qu’on a vécus, c’est-à-dire un afflux de gens vers nos centres hospitaliers qui fait en sorte qu’on ne peut plus soigner l’ensemble de nos citoyens. C’est cette approche graduelle avec une vaccination qui se poursuit.

On a administré quatre millions de doses au Québec depuis décembre avec la dose de rappel. C’est beaucoup de gens vaccinés. Et c’est beaucoup de gens qui se sont infectés, qui, pour le moment, ont une protection qui est conférée par cette infection. On estime presque à deux millions de Québécois qui ont été infectés depuis décembre. Quand on additionne toutes ces doses de vaccin et toutes ces personnes infectées, on s’aperçoit que le virus, graduellement, va avoir de la difficulté à trouver des nouvelles personnes qui sont susceptibles ou vulnérables.

Un homme est inoculé contre la COVID-19 au centre de vaccination de Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Q. On déconfine, mais certaines mesures vont rester. Qu'en est-il du passeport vaccinal ? On voit qu’à certains endroits comme en Alberta, il a été aboli. Pourquoi selon vous reste-t-il en vigueur ici?

Le passeport nous a été très utile pour susciter une motivation pour plusieurs d'obtenir leur vaccination. Maintenant, on ne sait pas encore de quoi seront faits les prochaines semaines ou les prochains mois. Chose certaine, les gens qui n’ont pas pu recevoir une dose de rappel parce qu’ils ont eu une infection au cours de la période des Fêtes vont souhaiter dans plusieurs des cas avoir une dose 8 à 12 semaines après cette infection.

Après cette période de 8 à 12 semaines—ça nous met en mars—on va réévaluer collectivement sa pertinence et son utilité, comment il nous protège ou pas. On aura cette discussion très certainement à la fin mars.

Q. On sait que le Bas-Saint-Laurent a été touché par cette 5e vague, on a déploré des décès et un sommet dans les hospitalisations. Qu’avez-vous appris des dernières semaines?

Que même un virus que l’on dit moins sévère, lorsqu’il touche beaucoup de gens, il va faire des dommages. Beaucoup de familles aujourd’hui sont endeuillées par un virus qui s’est rendu jusqu’aux personnes qui étaient les plus vulnérables. Ça nous amène à rappeler cette nécessaire prudence dans ce déconfinement. Bien sûr qu’on est heureux de voir les activités reprendre. Maintenant, on doit aussi, assurer collectivement une prudence pour protéger les gens qui sont plus vulnérables à ce virus-là.

C’est pourquoi on se donne aussi tous les moyens possibles pour vacciner, rejoindre les gens là où ils sont, et inciter les gens qui ne le seraient pas encore, à se faire vacciner.