Premières preuves d’une infection respiratoire chez des dinosaures

L’expression dinosaure non aviaire désigne les dinosaures qui se sont éteints il y a 66 millions d’années à la suite de la chute d’un astéroïde dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Elle permet de différencier les dinosaures disparus des dinosaures aviens actuels, les oiseaux.

Cary Woodruff, un paléontologue de l'Université de Toronto, et des collègues associés à l’Université d’État du Montana ont analysé un spécimen surnommé Dolly découvert dans le sud-ouest du Montana.

Un examen par tomodensitométrie de trois vertèbres cervicales (les os du cou) de Dolly a permis d'identifier des protubérances osseuses dont la forme et la texture n'avaient jamais été observées auparavant.

Ces protubérances étaient situées dans une zone de chaque os où elles auraient été pénétrées par des sacs d'air , expliquent les chercheurs dans un communiqué. Selon eux, ces sacs étaient reliés aux poumons de Dolly et auraient fait partie du système respiratoire complexe du dinosaure.

Ces protubérances osseuses se sont probablement formées à la suite d’une infection respiratoire qui s'est propagée dans les vertèbres cervicales de la bête via les sacs d'air. Cette infection aurait ainsi provoqué une croissance osseuse anormale.

« En tenant ces os dans nos mains, on ne peut s'empêcher d'avoir de la peine pour Dolly. Cet animal devait souffrir et présenter d’importants symptômes comme des difficultés respiratoires et de la fièvre. »