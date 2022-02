Des arénas ouverts plus longtemps en Mauricie pour prolonger la saison de hockey

La Ville de Nicolet va maintenir son aréna accessible un mois de plus. La saison de hockey et de patinage pourra être prolongée.

La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois ne cachait pas sa joie en annonçant que les élus municipaux ont pris unanimement la décision de maintenir l’aréna ouvert jusqu’au 29 avril.

On avait discuté avec notre association de hockey mineur, on avait aussi entendu nos parents qui ont hâte que leurs jeunes reprennent les parties de hockey. Donc, on s’est dit soyons proactifs et si jamais le gouvernement assouplit un peu les règles, nous, on sera prêt à laisser la glace disponible pour tous nos utilisateurs de l’aréna jusqu’à fin avril. a-t-elle confié à l’émission Toujours le matin.

Privés de leur sport depuis le 20 décembre, les jeunes hockeyeurs, tout comme les joueurs des ligues pour adultes pourront reprendre les matchs le 14 février.

La mairesse de Nicolet voulait que la ville soit prête au moment où les restrictions sanitaires allaient s’assouplir : C’est rare depuis deux ans que les municipalités ont le loisir d’être proactif, on a été à la remorque des annonces pendant deux ans de temps, et là, on avait envie de dire aux gens regardez, la Santé publique assouplit et nous on est prêt.

Un faible coût pour la municipalité

La municipalité devra payer le coût de l’électricité pour l’utilisation prolongée de l’aréna. Mais la mairesse spécifie que les salaires économisés en période de fermeture pourront amoindrir le coût de fonctionnement. Au total, on a pris la décision que le montant qui allait être investi, qui est somme toute peu élevé, valait la peine pour nos jeunes pour leur permettre de patiner, d’avoir du plaisir.

D’autres municipalités emboîtent le pas

La municipalité de Trois-Rivières a fait savoir par voie de communiqué que ses patinoires intérieures resteront ouvertes pour permettre aux organisations sportives de compléter leur saison.

À Louiseville les élus y songent également.

Plus de 400 matchs ont été annulés depuis le début de la saison en Mauricie.

Selon René Leclair, président de Hockey Mauricie, il ne sera pas possible de tous les reporter, mais la prolongation des activités permettra tout de même de sauver la saison.