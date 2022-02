Le maire de Lévis appelle à un peu de patience pour les projets de tunnel et de tramway

Gilles Lehouillier n'est plus aussi pressé de voir une première pelletée de terre pour le 3e lien.

Que ce soit pour le tramway ou le tunnel, on pense qu'il faut franchir les étapes une à une , a dit le maire Lehouillier, mercredi, lors de son passage virtuel devant les membres de la Chambre de commerce de Lévis.

Invité à préciser sa pensée lors du point de presse qui a suivi la présentation, Gilles Lehouillier a précisé qu'il fallait juste se rendre compte que ce ne sont pas des projets faciles . On ne se lève pas un beau matin, tout est réglé et on procède , a-t-il ajouté.

« C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Franchissons les étapes une à une. » — Une citation de Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Il ne s'inquiète pas de voir le maire de Québec relancer des consultations publiques sur le projet de tramway. Il ne se formalise pas non plus de l'absence de détails du projet de tunnel même si la première pelletée de terre est prévue avant l'automne. Essayons de respirer un peu .

Gilles Lehouillier est rassuré par l'avancement du projet d'interconnexion à l'ouest de la Ville. Il rappelle que son projet de voies réservées repose maintenant entre les mains du ministre des Transports.