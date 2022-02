Les Archives de la Saskatchewan : le passé au service du futur

Auparavant dispersés aux quatre coins de la province, tous ces précieux documents ont été réunis dans un seul bâtiment en 2020.

Leur nouvelle demeure? Les anciens studios de CBC/Radio-Canada, au cœur du parc Wascana.

Neuf studios ont été convertis en entrepôts dont la température et l'humidité sont contrôlées pour y préserver les archives provinciales.

L'une des neuf salles d'entreposage où la température et l'humidité sont maintenues à des niveaux constants. Photo : Raphaële Frigon

Ces entrepôts contiennent une quantité phénoménale de documents.

Ici, on ne compte pas en nombre de pages, mais en mètres : toutes les boîtes de documents, mises côte à côte, mesureraient près de 32 kilomètres de long.

Parmi les plans architecturaux que possèdent les Archives provinciales, on retrouve ceux du couvent de Gravelbourg datant de 1917. Photo : Raphaële Frigon

Or, on y trouve bien plus que de simples documents textuels.

On y trouve également 1,8 million de photos et d'objets d’art, plus de 100 000 cartes et plans architecturaux ainsi que 490 000 heures d'enregistrements sonores et audiovisuels.

La chambre réfrigérée à 4 degrés Celsius contient des centaines de films historiques et d'autres documents particulièrement fragiles. Photo : Raphaële Frigon

Certains de ces documents sont si fragiles qu’ils doivent être conservés dans une chambre réfrigérée à 4 degrés Celsius.

Parmi ces derniers, on retrouve des pellicules de nitrate de cellulose, un matériau utilisé avant les années 1950. Bien connu pour son inflammabilité, le composé chimique pourrait même prendre feu de façon spontanée si celui-ci venait à se dégrader.

L‘espace d’entreposage est donc muni d’un système d’extinction à gaz pour étouffer tout incendie.

Un organisme gouvernemental, une ressource publique

Bien que les Archives provinciales soient un organisme gouvernemental, elles recueillent également des archives personnelles ayant une certaine valeur historique.

Les documents que l'organisme conserve sont soigneusement sélectionnés.

Ce sont des décisions très difficiles , explique l'archiviste Cassidy Foxcroft. On n’a ni le personnel ni l’espace pour tout garder.

« Le gouvernement produit tant de documents que c’est impossible de tout garder. Nous ne gardons que 5 % des documents qui nous sont proposés. » — Une citation de Cassidy Foxcroft, archiviste

Chaque boîte, chaque document contient une histoire préservée par les Archives provinciales de la Saskatchewan. Photo : Raphaële Frigon

Le choix des documents conservés se fait en anticipant des besoins ultérieurs.

Ce ne doit pas nécessairement être significatif pour le moment, mais si on pense que ça sera intéressant dans 10 ou 20 ans, on va essayer de le préserver pour le futur , explique Cassidy Foxcroft.