La Nouvelle-Écosse annonce une levée de certaines restrictions en trois étapes

Depuis plusieurs semaines, la province prévoyait assouplir certaines mesures à compter du 14 février. Cette première phase du plan provincial est confirmée. Les passages aux phases subséquentes se feront après environ un mois .

Les limites sur la taille des rassemblements sont notamment assouplies aux deux premières phases. À la phase 3, il n’y aura aucune limite aux rassemblements, ni distanciation physique.

La province ne recule cependant pas sur le port du masque, exigé dans les lieux intérieurs publics depuis l’été 2020, ou la preuve de vaccination qui est requise en plusieurs circonstances depuis l’automne dernier. Deux doses de vaccin contre la COVID sont demandées.

Le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, a catégoriquement condamné, mercredi, l’occupation d’Ottawa par des manifestants antivaccins ou opposés aux précautions sanitaires.

« Je vais être très clair : la réouverture prévue ne se fait absolument pas en réaction aux manifestations actuelles, bien au contraire [...] La vraie liberté commune provient de l'amour, de l'empathie et de la compassion, et non pas de l'égocentrisme, de la division et de la colère. »