4 des 5 villes canadiennes avec la plus forte croissance sont en Colombie-Britannique

Quatre villes de la Colombie-Britannique se trouvent parmi les cinq grands centres urbains du Canada qui ont connu les croissances les plus rapides de 2016 à 2021, selon les données du dernier recensement national dévoilées mercredi.

Il s'agit de Kelowna et Kamloops, dans l’intérieur de la province, de Chilliwack dans la vallée du Fraser et de Nanaimo sur l'île de Vancouver. La cinquième ville sur la liste est London en Ontario.

Une bonne partie de la croissance des quatre communautés britanno-colombienne s'explique par le fait qu'elles ont attiré des personnes venant d'ailleurs au Canada et d'ailleurs dans la province.

La ville de Kelowna est celle qui a connu la plus forte croissance parmi toutes les régions métropolitaines au Canada, soit une augmentation de 14 % de sa population depuis 2016.

Le recensement de 2021 compte également six nouveaux grands centres urbains, c’est-à-dire des régions métropolitaines de plus de 100 000 habitants. En Colombie-Britannique, les municipalités de Kamloops, Chilliwack et Nanaimo peuvent désormais se targuer d'être de grands centres urbains.

Le campus de l'Université Quest à Squamish en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Philippe Moulier

Des destinations de villégiature comme Squamish en Colombie-Britannique et Canmore en Alberta comptent parmi les collectivités qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada.

La population du Yukon (+12,1 %) a connu la croissance démographique la plus rapide à l'échelle nationale de 2016 à 2021, tandis que l'Île-du-Prince-Édouard (+8,0 %) et la Colombie-Britannique (+7,6 %) ont enregistré les taux de croissance les plus élevés parmi les provinces.

Pour la première fois, lors du recensement de 2021, la population de la Colombie-Britannique dépassait cinq millions de personnes (5 000 879). Elle était la seule de l'Ouest canadien où la croissance démographique (+7,6 %) dépassait la moyenne nationale de 5,2 %.

De 2016 à 2021, la Colombie-Britannique est également la seule province de l'Ouest canadien à avoir accueilli davantage de personnes en provenance du reste du Canada que de personnes ayant migré vers une autre province ou territoire.

Impact de la pandémie

De 2016 à 2021, la croissance démographique du Canada a surtout été stimulée par l'immigration, et non la fécondité.

Les restrictions frontalières mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19 ont par contre ralenti l’immigration.

L'analyse de ces données cruciales aidera à façonner les villes et les décisions politiques des prochaines années, affirme Julien Bérard-Chagnon, analyste principal pour Statistique Canada.