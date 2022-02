Aucun projet de garderie retenu : Sainte-Luce veut des explications

En réponse au refus du ministère de la Famille, une pétition a été lancée. Les signataires souhaitent démontrer que les besoins en service de garde sont en fait criants.

Aucun projet n'a été retenu dans la Municipalité régionale de comté MRC de La Mitis.

Maybelline Ortiz Sanchez dit être touchée par l’appui de la communauté. C’est magique parce que comme ça on peut démontrer qu’il y a un besoin réel , dit-elle.

L’entrepreneure souhaiterait également accueillir à sa garderie privée des enfants à besoins particuliers. Elle embaucherait une quinzaine d’employés si son projet se réalise. C’est vraiment un beau projet qui va contribuer à la communauté et aussi on va créer de bons emplois , commente Mme Ortiz Sanchez.

Le projet qu’elle a déposé est assorti d’une offre d’achat pour prendre possession de l’ancienne résidence de personnes âgées à Luceville, située en face de l’école — un endroit stratégique et pratique pour les parents, selon l’entrepreneure. Cette dernière assure que la garderie serait opérationnelle en six mois.

La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, a déposé une motion pour appuyer ce projet de garderie lundi soir lors de la séance du conseil municipal.

Le manque de places en garderie est important, selon la mairesse. Un simple clic sur le site du ministère de la Famille  (Nouvelle fenêtre) en témoigne. Le taux de couverture de la demande de places en services de garde éducatifs à l’enfance reconnus par le Ministère pour la Municipalité régionale de comté MRC de La Mitis est de 85 % à 89 %, ce qui représente un déficit moyen.

« On ne comprend pas du tout la réponse du ministère et on ne comprend pas où ils ont pris leurs chiffres. »