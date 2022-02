Onze hospitalisations liées à la COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard mercredi

L’Île-du-Prince-Édouard signale mercredi 11 hospitalisations liées à la COVID-19, deux de plus que la veille. Un patient se trouve aux soins intensifs.

Parmi les hospitalisations, sept personnes sont à l’hôpital en raison du virus et quatre personnes ont été admises pour d’autres raisons médicales, mais ont reçu un résultat positif à un test de dépistage.

Mardi, la province a annoncé son plan de déconfinement en trois étapes, qui prévoit lever la totalité des mesures sanitaires le 7 avril.

La province annonce la découverte de 187 nouvelles infections à la COVID-19 mercredi pour un bilan de 1994 cas actifs. La moyenne des cas par jour diminue pour se situer à 168, comparativement à une moyenne de 224 cas il y a une semaine.

En date du 6 février, 96,8 % des insulaires âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose du vaccin et 93,5 % sont pleinement vaccinés. Près de 67 % des enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu leur première dose du vaccin.