Jason Kenney s’excuse d’avoir comparé les non-vaccinés aux sidéens des années 1980

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, s’excuse d’avoir comparé ce que vivent les personnes non vaccinées à « l'attitude qui existait en Amérique du Nord au milieu des années 1980 envers les personnes atteintes du VIH ou du sida, [...] où il y avait une sorte de perception qu’il fallait les garder à distance ».

Lors de ma conférence de presse d'hier [mardi], j'ai fait une analogie inappropriée avec la stigmatisation des personnes atteintes du sida. J'ai eu tort de le faire et je présente mes plus sincères excuses , dit-il dans un tweet.

Lors d’une entrevue, mercredi matin, le premier ministre explique qu’il essayait de manière inappropriée d’expliquer que certaines personnes ont peur d’aller dans les endroits publics avec des personnes non vaccinées, ce qui selon lui, est une peur irrationnelle, une phobie, qui conduit à la stigmatisation .

C'est l'un des pièges de l'improvisation d'une analogie. Je n'aurais pas dû le faire , ajoute-t-il durant l’entrevue.

Propos vivement critiqués

L’ancien conseiller municipal Michael Phair, cofondateur d'AIDS Network d’Edmonton, qualifie les propos d’ alarmants et de nuisibles .

Il ajoute que les personnes qui ont souffert du sida et qui en sont mortes n'ont pas eu le choix de leur destin et ont enduré des années de soins médicaux extrêmement limités tout en étant réduites au silence et ostracisées en raison de stigmates cruels.

Selon lui, la situation est complètement différente , voire à l'opposé.

« Vous savez, nous avons affaire à un groupe de personnes très privilégiées [les personnes non vaccinées] qui disposent de toutes sortes de ressources provenant du gouvernement et qui ne font l'objet d'aucune discrimination. » — Une citation de Michael Phair, cofondateur d' AIDS Network d’Edmonton

Le passé de Jason Kenney

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé, David Shepherd, a qualifié les commentaires de Jason Kenney de dégoûtants et d' ignobles .

Il a rappelé que le premier ministre a fait campagne en Californie, dans les années 1980, durant l’épidémie de sida, pour empêcher les proches de personnes atteintes de la maladie d’être avec eux dans leurs derniers moments.

À l’époque, Jason Kenney étudiait dans une université chrétienne et militait contre la première loi concernant les conjoints de même sexe.

Selon David Shepherd, le fait de comparer des personnes qui ont fait face à une véritable discrimination en raison d'une maladie sur laquelle ils n’avaient aucun contrôle et les comparer à des personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner est déraisonnable.

Le premier ministre devrait démissionner, estime-t-il.

La porte-parole de l'opposition en matière de condition féminine et de questions liées aux communautés LGBTQ2A+, Janice Irwin, est du même avis.

Vous ne devriez pas oser évoquer le sida dans vos commentaires [...] et prétendre que vous êtes une sorte de défenseur des droits de la personne. Nous connaissons votre historique en la matière. Vous vous êtes battu pour empêcher les homosexuels de rendre visite à leur partenaire mourant à l'hôpital. Arrêtez , affirme-t-elle à l'intention de Jason Kenney dans un tweet.

La chef du Nouveau Parti démocratique, Rachel Notley, a également commenté la situation dans un tweet.