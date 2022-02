Le centre commercial Polo Park se prépare pour une manifestation antimasque

Le centre commercial Polo Park, l'un des plus grands de Winnipeg, se prépare à faire face à une manifestation organisée samedi par des militants qui s’opposent aux mesures sanitaires.

Les manifestants comptent se rassembler vers midi et tenir un regroupement sans masque.

Nous sommes au courant et nous avons pris des mesures pour garantir la sécurité des clients et du personnel du centre commercial , assure le gestionnaire de Polo Park, Peter Havens, dans un communiqué.

La police veille

Le centre commercial est situé dans l’ouest de la capitale manitobaine. Il est l'un des plus anciens et des plus grands de la capitale manitobaine.

Le Service de police de Winnipeg indique que la manifestation sera sous surveillance.

Sur internet, les organisateurs de l’événement invitent le public à créer une mégaonde de choc sans masque vers un retour à une meilleure normalité tout en honorant nos camionneurs, notre patrimoine et nos droits .

Ailleurs à Winnipeg, des manifestants campent depuis vendredi dernier devant le Palais législatif du Manitoba. Ils s’opposent aux restrictions sanitaires et à l’obligation vaccinale pour les chauffeurs routiers imposée par le gouvernement fédéral.

Au Manitoba, le port du masque est toujours requis dans les lieux publics intérieurs.