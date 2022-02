L’iPhone deviendra un terminal de paiement pour les commerces

Le paiement comptant est devenu de moins en moins courant avec la pandémie, mais les terminaux de paiement pour cartes pourraient aussi être remplacés. C’est ce que vise Apple avec l’annonce, mardi, de son service Tap to Pay (taper pour payer), qui permettra aux commerces de recevoir des paiements par Apple Pay et carte sans contact, entre autres, avec un iPhone.

Ce service sera d’abord lancé aux États-Unis à compter du printemps prochain. Pour en profiter, nous n'aurons besoin d'aucun appareil supplémentaire; il sera rendu disponible par le biais d’une mise à jour d’iOS.

Plutôt que de développer sa propre application, Apple a indiqué que l’entreprise irlando-américaine Stripe serait le premier opérateur de paiements à bénéficier de Tap to Pay, et que le service serait intégré au système de point vente de Shopify. D’autres entreprises du même type devraient y avoir accès par la suite.

Jusqu’ici, Apple n’offrait ses services de paiement qu’aux personnes qui achetaient, avec Apple Pay. Les commerces devaient utiliser un appareil externe pour recevoir leur dû, comme ceux de Block (anciennement Square), avec qui le géant à la pomme entre donc en concurrence.

Tap to Pay fonctionnera avec les cartes de crédit et de débit sans contact des principaux opérateurs aux États-Unis que sont Mastercard, Visa, American Express et Discover, selon ce qu’a indiqué Apple dans un communiqué.

L’entreprise californienne n’est pas la première à proposer un service pour recevoir des paiements à l’aide d’un téléphone intelligent, sans appareil externe. Samsung a lancé une offre équivalente en octobre 2019.