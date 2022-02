Déconfinement : le Dr Roumeliotis défend l’approche prudente de l’Ontario

Alors que l’Alberta et la Saskatchewan ont annoncé, mardi, l’allégement de leurs mesures sanitaires pour lutter contre la COVID-19, le président de l’Association des agences locales de santé publique (alPHa) et médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), Dr Paul Roumeliotis, défend l’approche ontarienne.

Mardi, le gouvernement albertain a annoncé un bon nombre d’assouplissements de ses mesures sanitaires, dont la fin du programme de passeport vaccinal, dès mercredi.

Une approche à laquelle s’oppose le Dr Roumeliotis, estimant qu’elle est précipitée.

Je pense que la vitesse avec laquelle l’Ontario va, c’est la bonne chose. C’était précoce de faire ça, aujourd’hui, en Alberta, étant donné que leurs chiffres augmentent encore. Nous, on fait ça de façon progressive, on se donne deux à trois semaines entre chaque étape. Je pense qu’il vaut mieux aller doucement [pour ensuite] ne pas reculer , a-t-il réagi en point de presse, mercredi.

« Je ne suis pas d’accord avec l’approche de l’Alberta et de la Saskatchewan. » — Une citation de Dr Paul Roumeliotis, président de l’Association des agences locales de santé publique

En Ontario, les prochains assouplissements sont prévus le 21 février. À cette date, les rassemblements intérieurs et extérieurs seront permis en plus grand nombre, la limite de capacité d’accueil dans les commerces, bars et autres restaurants sera levée et la danse et le karaoké seront de nouveau autorisés avec des limites, notamment.

Du côté du télétravail, même si cela n’est pas obligatoire en Ontario, le Dr Roumeliotis continue de l’encourager.

Actuellement, avec les nouveaux règlements qui sont en place depuis le 31 janvier, ce n’est pas obligatoire, c’est recommandé. Ma recommandation [reste que] si c’est possible, [mieux vaut] faire encore du télétravail.

Le passeport vaccinal réévalué en mars?

Selon le plan de la province, il faudra attendre le 14 mars pour voir ensuite de nouvelles restrictions levées. Mais pour l’heure, la fin de l’obligation de porter le masque ou de présenter son passeport vaccinal n’est pas encore évoquée, alors qu’outre l’Alberta, la Saskatchewan a elle aussi décidé de mettre fin à ce dernier dès le 14 février.

Depuis le 22 septembre, les Ontariens doivent avoir une preuve de vaccination pour manger à l'intérieur d'un restaurant ou aller au gym et au cinéma. Photo : CBC/Evan Mitsui

Je pense qu’on n’en est pas encore là. C’est après mars, à mon avis, que ça va être quelque chose qu’on va revoir. J’aimerais avoir un taux d’immunisation, pour les personnes de 50 ans et plus, plus important que ce qu’on a aujourd’hui. Je serai plus confortable à ce moment-là, parce qu’on va les protéger. Je pense que [le passeport vaccinal] va être réévalué dans les prochaines semaines. Donc, je ne pense pas que ça va être enlevé avant le mois de mars. Mais même si c’est enlevé, je veux encourager les personnes à aller chercher leur troisième dose , a-t-il expliqué.

« Je pense que les gens sont découragés, mais on a de bonnes nouvelles. On a un avenir qui va nous permettre de vivre avec la COVID [...] sans avoir besoin de refermer. » — Une citation de Dr Paul Roumeliotis, président de l’Association des agences locales de santé publique

Le Dr Roumeliotis a martelé que la troisième dose peut faire une grande différence contre les infections et la transmission et souligné qu’actuellement, les cas les plus graves, qui nécessitent une hospitalisation ou un passage aux soins intensifs, ainsi que les décès, sont plus importants chez les personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées.