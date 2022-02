Dans la bibliothèque de cinq artistes noirs d’Ottawa, Gatineau et Toronto

Le coup de cœur de l’écrivain Edem Awumey

« L'Étranger » d'Albert Camus. Photo : Radio-Canada / Image : Éditions Gallimard

À l’adolescence, l’écrivain d’origine togolaise Edem Awumey découvre l’auteur français Albert Camus à travers l’un de ses classiques, L’Étranger. Pendant sa lecture, un passage précis du livre attire son attention.

Je reviens souvent [...] à cette phrase du personnage de Meursault, au tribunal, quand on lui pose la question : "Pourquoi avez-vous tué l’Arabe?" Il dit : "Je l’ai tué à cause du soleil" , relate le Gatinois d’adoption.

L'auteur Edem Awumey Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Carisse

Cette phrase l’accompagne encore aujourd’hui, faisant non seulement de L’Étranger l’un des incontournables de sa bibliothèque, mais aussi une source d'inspiration. J’ai peut-être écrit [mon plus récent roman Noces de coton] pour comprendre comment on peut mourir à cause du soleil , fait-il valoir.

« Cette phrase, je l’ai beaucoup portée en moi et j’ai compris qu’on pouvait mourir à cause du soleil. Ceux qui manifestent sous le soleil. Ceux qui, chaque jour, là-bas ou ailleurs, doivent trimer sous le soleil pour gagner leur pain. C’est un soleil qui peut tuer. » — Une citation de Edem Awumey, écrivain d’origine togolaise

Le coup de cœur de la chanteuse Ferline Regis

« Sur les traces de Loubaye Dantor » et « Être Noir.e, une fabrication occidentale » de Jean Fils-Aimé. Photo : Radio-Canada / Image : Bayard Canada / Indomptable

Pendant la pandémie, l'auteure-compositrice-interprète d’Ottawa Ferline Regis fait la rencontre des mots du conférencier et auteur haïtien Jean Fils-Aimé, établi à Montréal.

Originaire d’Haïti elle aussi, Ferline Regis admire son franc-parler et sa manière directe d’aborder différents sujets, comme la lutte des Noirs, le racisme et l’histoire de leur pays commun.

L'auteure-compositrice-interprète Ferline Regis Photo : Avec la gracieuseté de Ferline Regis

« Il parle des vraies choses. Il ne reste pas à la surface. C’est ce que j’admire, chez lui. [Pour] les gens qui veulent connaître l’histoire d’Haïti et l’histoire des Noirs, c’est vraiment quelqu’un à suivre. » — Une citation de Ferline Regis, auteure-compositrice-interprète

Auteur du roman Sur les traces de Loubaye Dantor et de l’essai Être Noir.e, une fabrication occidentale, entre autres, Jean Fils-Aimé amène les gens à réfléchir , croit-elle.

Le coup de cœur du romancier Blaise Ndala

« La vie et demi » de Sony Labou Tansi. Photo : Radio-Canada / Image : Éditions du Seuil

À l’âge de 13 ans, le romancier Blaise Ndala se reconnaît pour la première fois dans un livre. La vie et demie, de l’écrivain congolais Sony Labou Tansi, provoque chez lui le grand déclic, même l’électrochoc lui donnant envie d’être un auteur à son tour.

Adolescent, Blaise Ndala a l’habitude de lire, à l’école, des œuvres de la littérature française. Cette fois, les mots du dramaturge et poète Sony Labou Tansi se rapprochent beaucoup plus de sa réalité.

L'auteur Blaise Ndala Photo : Pascale Castonguay

J’avais l'impression que le livre avait été écrit pour moi. Il parlait de la vie que je vivais, de personnages qui pouvaient me ressembler, que je pourrais rencontrer au marché, au coin d'une rue, lors d'une manifestation politique , soutient le Congolais d’origine.

« J’ai été littéralement transformé. Je m'étais dit : "Si un jour je devenais un vrai écrivain, j'aimerais que mes écrits résonnent chez mes lecteurs comme du Sony Labou Tansi." » — Une citation de Blaise Ndala, romancier d’origine congolaise

Désormais basé à Ottawa, Blaise Ndala a la certitude que cette grande figure littéraire l'a aidé à trouver sa propre voix.

Le coup de cœur du comédien David Bélizaire

« Les danseurs étoiles parasitent ton ciel » de Jolène Ruest. Photo : Radio-Canada / Image : Éditions XYZ

Dans le roman Les danseurs étoiles parasitent ton ciel, de l’autrice québécoise Jolène Ruest, le personnage de Prunelle, tout droit sortie de l’École de ballet, remet sa vie et son choix de carrière en question lorsqu’elle voit fondre son rêve de devenir une grande danseuse étoile.

Pour le comédien David Bélizaire, ce livre réussit à mettre des mots sur ces réflexions qui l’habitent, lui aussi.

Le comédien David Bélizaire Photo : Annie Éthier

[Elle] regarde les étoiles de la danse, les stars dans le milieu, qui eux réussissent, qui ont tous des parcours forts et phénoménaux. Comment tu te retrouves là-dedans? , raconte le Gatinois d’origine, David Bélizaire, désormais établi à Montréal.

« Quand j'ai lu ce livre-là, j'étais littéralement dans ces mêmes questionnements : Pourquoi je fais ça [le métier de comédien] dans la vie? Pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce que j'ai à dire, de différent ou d’unique, qui peut me permettre de faire ma place dans cet univers? » — Une citation de David Bélizaire, comédien gatinois

Le coup de cœur de l’écrivaine Téa Mutonji

« Rassemblez-vous en mon nom » de Maya Angelou. Photo : Radio-Canada / Image : Éditions Noir sur Blanc

L’autobiographie de l'écrivaine américaine Maya Angelou Rassemblez-vous en mon nom (Gather Together in My Name), paru en 1974, est le livre ayant le plus marqué l'autrice d'origine congolaise Téa Mutonji, établie à Toronto.

Dans cet ouvrage, Maya Angelou raconte sa jeunesse en tant que jeune femme noire, dans un monde dominé par les Blancs.

L’écrivaine Téa Mutonji Photo : Teaunna Gray

Elle s’est lancé tout cœur, toute âme, dans la vie. [...] Elle a eu son premier enfant et elle était toute seule. Elle a dû s’en sortir toute seule. [Elle se demande] comment elle va nourrir son bébé, mais aussi avoir du temps pour tomber en amour , résume Téa Mutonji.

« C’est resté avec moi, parce que je pouvais vraiment ressentir ce personnage et l'imaginer comme ma propre amie, comme ma propre grande sœur. » — Une citation de Téa Mutonji, écrivaine établie à Toronto

Le roman Ta gueule t’es belle de Téa Mutonji est d’ailleurs inspiré par ce livre de Maya Angelou.