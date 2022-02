L'Acadienne Lisa LeBlanc dévoile un troisième extrait, Me semble que c’est facile, qui paraîtra sur son album Chiac Disco. La chanson est aussi accompagnée d’un vidéoclip touchant.

« C'est la toune d'amour de l'album! » — Une citation de Lisa LeBlanc, chanteuse

À quelques jours de la Saint-Valentin, Lisa LeBlanc nous offre une ballade romantique qui nous transporte dans l’univers personnel et tendre de la chanteuse.

Ça mixe vraiment mon côté hopeless romantic qui aime beaucoup des chansons over the top et des gros arrangements, mais avec un texte qui est vraiment terre à terre , précise-t-elle.

Dans sa chanson, Lisa LeBlanc rappelle qu’une relation n’est pas qu’un simple coup de foudre, mais demande beaucoup de travail.

En fin de compte, c’est juste d’être bien avec cette personne-là , ajoute-t-elle.

Un vidéoclip tout en douceur

Lisa LeBlanc a travaillé avec le réalisateur québécois Alexandre Pelletier et le résultat donne un produit à la fois original et touchant.

Le vidéoclip qui accompagne la chanson relate une histoire d’amour entre deux adultes responsables de surveiller les élèves pendant une danse d’école.

La chanteuse acadienne s’est inspirée de son expérience au sein du conseil étudiant à l’école secondaire, qui lui a permis d’organiser plusieurs danses.

Ils faisaient vraiment ça de goodness de leur cœur et de les voir qu’ils finissent à danser ensemble, c’est l’fun et wholesome, partage-t-elle.

La sortie de l’album Chiac Disco est prévue le 18 mars 2022.