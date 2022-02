4000 volontaires pour aider dans les hôpitaux, seulement 100 en poste

Environ 100 personnes travaillent au sein des réseaux de santé et des établissements de soins de longue durée , indique un porte-parole du ministère.

Le ministère n’explique pas pourquoi le nombre de volontaires en poste est si bas, comparativement à la disponibilité de ceux-ci. La priorité sera donnée aux personnes qui peuvent aider dans les endroits où les besoins sont les plus grands.

Le 18 janvier, la province avait lancé un appel « urgent » à toutes les personnes en mesure d’aider dans les hôpitaux, entre autres pour offrir des services aux patients, administrer des vaccins ou des tests de dépistage, effectuer des tâches administratives ou travailler au sein du service à la clientèle et de la préparation de la nourriture.

En 24 heures, environ 1600 personnes s’étaient déjà portées volontaires pour prêter main-forte.

Selon un porte-parole du ministère, Bruce MacFarlane, 4000 personnes sont maintenant inscrites sur la liste. Parmi elles, 1000 personnes répondent aux exigences pour un rôle clinique et 3000 personnes pourraient potentiellement apporter leur soutien dans des tâches non cliniques , dit-il.

Le ministère n’a pas indiqué si la centaine de personnes en poste actuellement s’affairent à des tâches cliniques ou non cliniques ou si celles-ci sont rémunérées pour leur travail ou non. Aucun détail non plus au sujet des régions qui accueillent ces volontaires.

Dorothy Shephard, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, avait précisé que certaines personnes seraient rémunérées, selon les tâches et la formation des individus.

Les Néo-Brunswickois qui ont répondu à l'appel n'ont pas seulement remonté le moral et renforcé le sentiment d'appartenance à la communauté, mais ils joueront un rôle important dans le domaine des soins de santé et des soins de longue durée alors que nous traversons cette vague du virus , dit Bruce Macfarlane, porte-parole du ministère de la Santé.

Les personnes qui sont doublement vaccinées et qui ont reçu leur dose de rappel peuvent toujours se porter volontaires  (Nouvelle fenêtre) et la province a affirmé que chaque personne sera contactée par la suite.

D’après les informations de CBC