Le Festival d’été de Québec aura lieu en 2022

Avec les allègements annoncés mardi et un quasi-retour à la normale envisagé le 14 mars, le Festival d'été de Québec a annoncé la bonne nouvelle à ses milliers de fans mercredi midi.

« OUI, ON EST DE RETOUR! Le Festival d’été de Québec se tiendra officiellement du 7 au 17 juillet 2022, et on espère que vous avez aussi hâte que nous! », peut-on lire.

Annulé en 2020

L'an dernier, le FEQ a eu lieu malgré la COVID-19 dans une formule remaniée qui mettait en vedette des artistes québécois au Manège militaire. L'événement avait toutefois été annulé en 2020, quelques mois après le début de la pandémie.

Notre projet, on l’imagine sans distanciation et sans limites de capacité. On veut lancer une programmation qui va avoir la même envergure que ce qu’on voulait présenter en 2020 , disait la semaine dernière Anne Hudon, présidente directrice générale BLEUFEU, la nouvelle entité qui chapeaute le Festival d’été de Québec, le festival hivernal Toboggan, l’événement urbain Saint-Roch XP, l’Impérial Bell et la nouvelle salle au 228, Saint-Joseph Est.

5000 spectateurs?

En vertu des nouvelles règles sanitaires mises en application le 14 février, un événement extérieur pourra accueillir 5000 spectateurs qui présenteront leur passeport vaccinal.

Reste donc à savoir sous quelle formule l'édition 2022 sera présentée et qui seront les têtes d'affiche.

Le parc George-V ne sera pour sa part pas disponible aux festivaliers en raison de travaux prévus à l’été 2022

Plus de détails à venir

Avec la collaboration de Jean-François Blanchet et Sandra Lalancette