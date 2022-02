La santé publique du Québec apporte des précisions au calendrier de déconfinement

Le plan s’échelonne jusqu’au 14 mars, avec la levée graduelle de certaines mesures sanitaires comme l’ouverture des commerces à 100 % de leur capacité à compter du 21 février, le télétravail qui ne sera plus obligatoire le 28 février, et la réouverture des restaurants, des bars et des grandes salles de spectacle à 100 % de leur capacité, le 14 mars.

Mais le Dr Boileau avait toutefois assuré mardi que les mesures de protection personnelle contre le virus, comme le port du masque, la désinfection et la distanciation sociale, seraient maintenues pour la population du Québec. Le passeport vaccinal demeurera aussi en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le directeur de santé publique par intérim reconnaissait en conférence de presse qu’il pourrait y avoir une augmentation des hospitalisations durant les étapes du déconfinement qui vont s’étendre jusqu’à la mi-mars.

L’annonce d’un calendrier de déconfinement était très attendue par les Québécois, notamment les milieux d’affaires, touristiques, hôteliers, municipaux et culturels, qui réclamaient depuis des semaines davantage de prévisibilité en ce sens de la part du gouvernement.

