Le Salon du livre de Trois-Rivières retrouvera enfin ses visiteurs

La co-directrice générale et directrice artistique du salon, Evelyne Charland, en a fait l’annonce à l’émission Toujours le matin: On peut le confirmer officiellement, on va rester en présentiel et on va faire quelque chose de très festif pour ces retrouvailles.

Le livre a été très populaire pendant la pandémie. Les éditeurs, les auteurs sont impatients de retrouver les lecteurs. Plusieurs ont déjà loué leur kiosque pour l’événement qui se tiendra du 24 au 27 mars, au CECI de l’Hôtel Delta de Trois-Rivières.

L’équipe du Salon du livre travaillait sur plusieurs scénarios, mais le plan de déconfinement dévoilé par le premier ministre François Legault lui permet d’envisager une édition sans un nombre limité de participants.

Toutefois, quelques mesures seront appliquées pour la sécurité de chacun : la présentation du passeport vaccinal et le port du masque seront obligatoires. L'organisation veillera à faire respecter la distanciation.

Des activités en mode virtuel

L’an dernier, le Salon du livre avait basculé en mode virtuel. S’appuyant sur le succès remporté, certaines activités seront accessibles sous cette forme a révélé Evelyne Charland : Beaucoup d’animation dans les classes virtuelles, pour rejoindre le plus grand nombre d’élèves et il y aura quelques activités de la programmation qui vont être aussi être diffusées virtuellement sur notre plateforme. On l’a fait l’année passée, elle marchait bien et on sait qu’on est allé chercher des gens qui avaient plus peur de venir dans le grand salon, qui sont plus loin ou malades. On a décidé de conserver ça.

La programmation complète sera dévoilée dans quelques semaines.