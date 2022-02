Une peine de trois ans de prison contre le jeune terroriste de Kingston

Le jeune terroriste qui avait été arrêté en janvier 2019 dans la région de Kingston, en Ontario, est condamné à trois ans de prison et deux ans de probation. L'individu, qu'on ne peut identifier à cause de son âge à l'époque des faits reprochés, a plaidé coupable en juillet 2020 à quatre accusations liées au terrorisme.

La Couronne obtient satisfaction, puisqu'il s'agit de la peine maximale pour les jeunes contrevenants au Canada.

Elle avait finalement renoncé le mois dernier à réclamer une peine pour adulte, parce que le jeune a notamment reçu un diagnostic de sclérose en plaques en détention.

À lire aussi : La Couronne réclame 3 ans de prison contre le jeune terroriste de Kingston

La défense de l'individu de 19 ans n'y avait vu aucune objection, puisqu'il s'agissait d'une soumission conjointe sur la même peine à infliger à son jeune client.

L'identité du terroriste ne peut être révélée parce qu'il avait 15 ans au moment des faits reprochés. Il avait tout juste 16 ans lors de son arrestation.

Il est pour l'heure détenu dans un centre pour jeunes délinquants qu'on ne peut nommer.

Une peine sans surprise

La juge Elaine Deluzio, de la Cour de justice de l'Ontario, a consenti à que l'individu purge sa troisième année de détention dans la communauté, mais sous supervision.

Elle a toutefois refusé de lui accorder trois années de crédit pour le temps qu'il a passé en détention préventive.

L'adolescent était assisté d'un interprète lors de son audience sur le cautionnement devant le tribunal de Kingston en 2019. Photo : Laurie Foster-MacLeod

Dans sa sentence, la magistrate explique qu'elle a retenu de nombreux facteurs atténuants dans cette cause, comme la reconnaissance de culpabilité, son absence de casier judiciaire, sa conduite exemplaire en détention et son état de santé.

Elle a également tenu compte de l'appui incontesté de la famille du jeune homme et de l'assiduité de ce dernier à s'inscrire dans des programmes de counseling, de déradicalisation et de réinsertion sociale.

La juge précise en outre qu'il a eu une enfance malheureuse sous les bombardements en Syrie et une adolescence dans un camp de travail en Turquie avant d'immigrer au Canada avec sa famille en 2017.

Les aveux de culpabilité

Dix-huit mois après son arrestation, le jeune terroriste avait finalement admis qu'il avait envoyé à une taupe du Federal Bureau of Investigation FBI aux États-Unis des instructions sur la façon de construire une bombe avec un autocuiseur. Heureusement, aucune bombe n'avait toutefois explosé.

Il avait également reconnu qu'il avait conseillé à une tierce personne de livrer, de poser ou de faire exploser une bombe artisanale dans un lieu public comme un bar ou encore sous une autopatrouille ou un véhicule de l'armée.

Il avait également avoué qu'il avait eu en sa possession, lors de son arrestation, une substance explosive dans le but de la faire détoner pour tuer des innocents et causer des dommages à la propriété.

La police avait arrêté un adolescent et un jeune homme à Kingston pour menace à la sécurité nationale. L'adulte avait par la suite été relâché. Photo : CBC/Cristiano Vilela

Des perquisitions au domicile de ses parents avaient été effectuées après que le Federal Bureau of Investigation FBI en Virginie eut transmis des informations aux autorités canadiennes.

Des produits chimiques avaient notamment été découverts dans sa chambre.

Dans ses aveux, le jeune homme avait expliqué qu'il voulait s'en prendre aux Nations unies, auxquelles appartient le Canada, pour le rôle des Occidentaux dans la guerre en Syrie.

En tant que musulman, il avait déclaré qu'il avait agi au nom du groupe armé de l'État islamique après la mort de sa grand-mère et de plusieurs amis dans des bombardements à Alep en 2012.

Peu de risques

La juge Deluzio affirme néanmoins que le jeune homme présente malgré tout un faible risque de récidive et que le crime qu'il a commis est grave.

Elle rappelle par exemple qu'il avait enfreint les conditions de sa remise en liberté trois semaines seulement après avoir été libéré sous caution en avril 2019, en coupant le bracelet électronique qu'il portait à la cheville.

La magistrate a par ailleurs souscrit au plan de sortie de détention de la Couronne, lequel est assorti de plusieurs conditions dans l'éventualité où l'individu complète sa peine sans problème en détention.

La reconnaissance de culpabilité de l'adolescent avait montré qu'il s'était radicalisé sur Internet. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Elle rappelle au jeune homme qu'il devra ainsi s'engager à ne plus troubler l'ordre public, à poursuivre ses séances de counseling et ses études universitaires et il ne pourra voyager à l'extérieur de l'Ontario sans autorisation.

Le terroriste ne pourra en outre acheter d'autocuiseur ou de produits chimiques ou se trouver en possession d'armes à feu ou d'explosifs.

Avant d'ajourner l'audience en ligne, la juge Deluzio a souhaité bonne chance au jeune homme et l'a fortement encouragé à poursuivre les progrès qu'il a accomplis en détention préventive durant trois ans.