Le Temple du travail finlandais de Thunder Bay a été démoli

L’édifice est passé sous le pic des démolisseurs mardi, un mois et demi après avoir été la proie des flammes, le 22 décembre dernier.

En entrevue au Matin du Nord, Paula Haapanen, membre du conseil d’administration de la Coopérative Finlandia souligne que le choc initial, à la suite de l'incendie du bâtiment qui hébergeait le restaurant Hoito, était passé.

La démolition de l’édifice, dont elle n’avait pas eu vent de la date avant d’en être informée par les médias, est toutefois loin de la laisser indifférente.

« Ça fait bizarre clairement. C’était considéré comme l’âme du district de Bay et Algoma. C’était l’image, l’icône du coin, et de l’histoire de ce que le quartier représentait.Tout le monde a un vide dans le cœur en ce moment aujourd’hui, mais on vit d'espoir parce que le propriétaire veut reconstruire le bâtiment. »