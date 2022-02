Plus de 6 personnes par jour mortes d’une surdose en 2021 en Colombie-Britannique

Le nombre de personnes mortes en raison des drogues toxiques l’an dernier est inacceptable et nous devons en faire plus pour prévenir ces pertes de vie tragiques , déclarent la ministre responsable de la Santé mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson, et la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Bonnie Henry, par communiqué.

C’est une hausse de plus du quart par rapport à 2020, précédente année record qui a vu 1765 personnes perdre la vie dans la province à la suite de la consommation de drogues illicites.

Le Service des coroners de la Colombie-Britannique a rendu public, mercredi, le nombre de décès rapportés en novembre et en décembre 2021, soit 210 et 215, respectivement.

Ce sont donc 7 personnes par jour qui sont mortes d’une surdose dans les deux derniers mois de l’année, un chiffre sans précédent.

Alors que la province ajoute de nouveaux services dans notre système de santé chaque semaine, la Colombie-Britannique fait face à un nombre grandissant de besoins , disent Mme Malcolmson et la Dre Henry.

Pandémie de COVID-19, crise des drogues toxiques, vague de chaleur, incendies : nous n’en avons jamais autant demandé à nos travailleurs de la santé et aux familles britanno-colombiennes.

Demande de décriminalisation

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances rappelle que le gouvernement a formellement demandé à Ottawa de décriminaliser la possession de petites quantités de drogue en Colombie-Britannique en exemptant la province de l’application d’une partie de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Victoria réclame la décriminalisation de la possession personnelle de 4,5 g de drogues illicites ou moins, plaidant qu’une approche répressive est contre-productive et mène les gens à se cacher pour consommer seul, ce qui augmente les risques de mourir en cas de surdose, et décourage les toxicomanes d’aller chercher de l’aide.

Le gouvernement provincial a aussi mis en place des projets-pilotes d’approvisionnement sûr en drogue et travaille actuellement à simplifier l’accès à des alternatives pharmaceutiques prescrites par des professionnels de la santé, mais selon plusieurs groupes de défense des toxicomanes, ces progrès sont trop lents.

Distribution de drogue à Vancouver

La drogue vendue dans la rue, souvent contaminée avec des quantités variables de fentanyl, un opioïde extrêmement puissant, est trop dangereuse, affirment-ils.

Des militants qui dénoncent les actions condamnables des différents niveaux de gouvernement prévoient distribuer, mercredi, leur propre drogue propre , c’est-à-dire non contaminée, dans le quartier du Downtown Eastside, à Vancouver.