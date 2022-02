Deux décès supplémentaires liés à la COVID-19 sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ) de la Côte-Nord fait état, dans son bilan mercredi, de deux décès de personnes déclarées positives à la COVID-19, ce qui fait monter le total des décès à 16 dans la région depuis le début de la pandémie.

Le CISSS de la Côte-Nord refuse de confirmer la provenance des deux personnes décédées, ni s'il s'agit de décès rapportés dans la communauté innue d'Unamen Shipu dans les derniers jours. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord précise cependant qu’un décès a été constaté à l’hôpital Le Royer à Baie-Comeau et l’autre à l’hôpital de Sept-Îles. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord n’a pas voulu donner plus de détails sur le lieu de résidence pour des raisons de confidentialité.

Le nombre d’hospitalisations de personnes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 poursuit sa descente avec 24 hospitalisations, soit 12 à l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau et 12 à l’hôpital de Sept-Îles.

Ce sont 14 d’entre elles qui le sont pour une autre raison que la COVID-19, mais qui ont reçu un résultat positif à un test de dépistage.

Les deux nouvelles éclosions dans les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord rapportées mercredi se situent au deuxième étage du CHSLD Boisvert à Baie-Comeau et à l’étage des hospitalisations à l’hôpital de Sept-Îles.