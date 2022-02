Des parents signalent eux-mêmes les cas de COVID-19 dans les écoles à T.-N.-L.

Amanda Bambury, résidente de Clarenville, a créé un groupe Facebook pour cela. Le groupe comptait mardi matin plus de 12 000 membres.

Les règles du groupe sont les suivantes : les élèves atteints de la COVID-19 ne sont pas identifiés à moins que leurs parents le fassent eux-mêmes, et tout commentaire négatif envers une école, une classe, des élèves ou d’autres parents est interdit.

Amanda Bambury a deux enfants respectivement en quatrième et neuvième année scolaire. Elle dit qu’aucun d’eux n’est allé à l’école depuis le congé des Fêtes parce qu’elle et sa mère ont une maladie auto-immune. Elle ajoute que son plus jeune fils a aussi des problèmes de santé qui le rendent vulnérable.

Elle exprime des sentiments partagés entre son désir d’envoyer ses enfants à l’école et le risque que cela fait courir à sa famille parce que, dit-elle, le gouvernement n’informe pas les parents des cas de COVID-19 dans les écoles.

Le groupe fait boule de neige

L'initiative d'Amanda Bambury s'adressait aux parents de la région de Clarenville, mais le groupe compte maintenant des parents des quatre coins de la province, dont les enfants fréquentent des écoles publiques anglophones et francophones ou des établissements privés.

Les membres du groupe se comportent avec gentillesse, ils partagent des renseignements pertinents et s’appuient les uns les autres, souligne Mme Bambury.

Le district scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador a expliqué lundi que le signalement des cas et la recherche des contacts dans les écoles relèvent de la santé publique.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Janice Fitzgerald, estime que les parents peuvent tout à fait participer à ce groupe s’ils sont à l'aise.

Le groupe n’a aucun lien avec le gouvernement ou la santé publique.

La Dre Fitzgerald dit que son bureau fait ses recommandations selon ce qu’il croit être le plus approprié en matière de santé publique.

Selon elle, le risque pour les élèves de contracter la COVID-19 à l’école est réduit s’ils portent un masque sanitaire. Elle rappelle que des mesures de dépistage et d’assainissement des lieux sont prévues en cas d’élèves malades.