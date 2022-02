Les maires veulent des détails avant que T.-N.-L. impose ses gouvernements régionaux

La province continue de chercher des moyens d'économiser de l'argent tout en améliorant la viabilité de ses 275 municipalités, dont 78 % ont une population de moins de 1 000 habitants.

« Nous n'avons pas beaucoup de détails » — Une citation de Erica Humber-Shears, mairesse de Humber Arm South

Pour nous à Humber Arm South, l'un des avantages, je pense, serait d'avoir un agent d'application de la loi, une gere de police municipale , dit Erica Humber-Shears, mairesse de Humber Arm South dans la baie des îles.

Si vous examinez les opportunités touristiques potentielles à des fins de marketing, en tant que ville individuelle, vos fonds sont limités. Mais, en tant que région, vous pourriez potentiellement avoir une campagne de marketing plus importante.

Un rapport publié le 2 février par un groupe de travail conjoint sur les gouvernements régionaux recommande une nouvelle structure gouvernementale dans 25 régions de la province.

À lire aussi : Gouvernance municipale : T.-N.-L. veut créer des gouvernements régionaux

L'idée est de devenir plus efficace avec la prestation des services. Les 25 régions seront établies cette année et la mise en œuvre finale de la régionalisation devrait avoir lieu fin 2024.

La province doit examiner les recommandations formulées dans le rapport et élaborer un plan dès que possible, a dit, la semaine dernière, la ministre des Affaires municipales et provinciales, Krista Lynn Howell.

Gerry Gros, maire d'Anchor Point sur la péninsule Northern,pense qu’il y a plus de 60 communautés représentées dans sa région, de River of Ponds.

Il dit qu’il y a 15 municipalités. Les autres sont des zones non constituées ou des districts de services locaux.

Le partage des services est certainement une bonne nouvelle , lance Gerry Gros.

L'un des autres avantages que je peux voir c’est que grâce au partage des ressources, nous pourrions être en mesure d'obtenir du personnel bien formé pour l'entretien de nos systèmes d'eau et ce genre de choses.

Mais tout le monde n'est pas convaincu que ces gouvernements régionaux sont une bonne décision.

L'île de Fogo et l'auberge Fogo Island Inn au loin. Photo : Ronald O'Toole

Andrew Shea, le maire de Fogo Island, qui représente 11 communautés différentes, ne pense pas qu'il y aurait beaucoup d'améliorations pour sa communauté.

Nous avons fusionné, et c'est la même chose que ces gouvernements régionaux. Là où nous sommes situés sur une île, le partage des services serait très difficile avec les pompiers et tout ce genre de choses , dit-il.

Donc je ne vois pas grand-chose pour nous, j'aimerais rester là où nous en sommes.

Il ajoute qu'il ne croit pas que les gouvernements régionaux seront la réponse à tous les problèmes financiers de la province.

Mais ses inquiétudes pourraient être atténuées puisque la ministre des Affaires municipales et provinciales a promis une approche sur mesure.

La mairesse de Humber Arm South, Erica Humbert-Shears, ajoute qu’il est plutôt difficile de peser les avantages et les inconvénients d’un plan avec si peu de détails.

La préoccupation est de savoir combien cela va coûter pour faire partie de la région , dit-elle. Et quels seront les services obligatoires auxquels nous devrons adhérer.