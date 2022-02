COVID-19 : statu quo au Bas-Saint-Laurent

Encore 20 personnes sont alitées en zone chaude et un seul patient nécessite en ce moment des soins intensifs selon les informations transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS).

À l’échelle provinciale, le nombre de personnes hospitalisées a baissé de 32 au cours des dernières 24 heures, selon le dernier bilan de la santé publique, qui rapporte également 31 nouveaux décès supplémentaires.

Dans son bilan quotidien, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS rapporte 108 nouvelles infections déclarées par tests test d'amplification en chaîne par polymérase PRC . Toutes les Municipalité régionale de comté MRC du Bas-Saint-Laurent enregistrent de nouveaux cas de COVID-19 sur leur territoire, mais c’est celle de Rimouski-Neigette qui en compte le plus avec 43.

Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1520 (+9) Rivière-du-Loup 3155 (+13) Kamouraska 1311 (+10) Les Basques 536 (+2) Rimouski-Neigette 3411 (+43) La Mitis 1102 (+6) La Matanie 1046 (+11) La Matapédia 1179 (+14) Indéterminés 3

Mardi, les équipes des différents centres de dépistage de la région ont effectué 760 tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

Offensive de vaccination

Selon les plus récentes données transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , 74,5 % des adultes de plus de 18 ans ont reçu leur 3e dose du vaccin contre le virus.

D’ailleurs, l’organisation lançait mercredi une vaste opération de vaccination. Dès la semaine prochaine, des équipes mobiles se déplaceront sur le territoire pour offrir le vaccin ou une dose de rappel.