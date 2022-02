Recensement 2021 : une croissance démographique inégale dans le Grand Nord

La croissance démographique du Yukon a considérablement grimpé entre 2016 et 2021 alors qu’elle a plutôt ralenti au Nunavut et même fléchi aux Territoires du Nord-Ouest, concluent les données du dernier recensement.

Les premières données publiées mercredi matin par Statistique Canada montrent une tendance inégale dans les trois territoires du Grand Nord.

Parmi les provinces et territoires au pays, le Yukon a enregistré la croissance démographique la plus rapide au Canada. Entre 2016 et 2021, la population du territoire a augmenté de 12,1 %, passant de 35 874 à 40 232 personnes.

Par contre, la croissance démographique a ralenti au Nunavut. La population a crû de 2,5 % pour un total de 36 858 habitants en 2021.

Les Territoires du Nord-Ouest T.N.-O. ont vu leur population diminuer de 1,7 % pour s'établir à 41 070 personnes.

Le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest sont les seuls parmi les provinces et les territoires du Canada où la croissance démographique repose principalement sur l'accroissement naturel , peut-on lire dans le recensement.

Selon Statistique Canada, cette tendance s'explique par le fait que ces deux territoires ont des taux de fécondité beaucoup plus élevés qu'ailleurs au Canada et sont donc constitués d'une population plus jeune .

Qu’en est-il des ménages?

D’après le recensement, la baisse de la population aux Territoires du Nord-Ouest T.N.-O. et la faible croissance démographique au Nunavut ont contribué à de faibles augmentations du nombre de ménages dans ces territoires, soit 1,5 % et 1,1 %, respectivement.

À l’inverse, au Yukon, le nombre de ménages a crû de près de 13 %, la tendance la plus élevée au pays.