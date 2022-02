Mathys Jalbert veut contribuer au retour de la gymnastique canadienne aux Olympiques

C’est mon objectif. Je travaille fort pour y arrive , assure le Sherbrookois.

Membre de l’équipe nationale junior, le jeune homme de 18 ans compte faire sa place au sein de l’équipe senior au cours des prochains mois.

Ce ne sera pas facile parce que des gymnastes avec plus d'expérience tiennent à y rester. C’est un gros défi parce que ceux qui y sont possèdent une certaine expérience sur cette équipe. Je dois travailler encore plus fort pour compétitionner avec eux , souligne Mathys Jalbert.

Mais même s'il réussit à se tailler une place dans l'équipe, le gymnaste ne sera pas au bout de ses peines. Il devra redoubler d'efforts avec ses coéquipiers pour que le pays réussisse à se qualifier pour la grande célébration sportive de Paris.

Le Canada avait renoncé à participer aux qualifications lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo.

L’équipe travaille très fort pour y parvenir , martèle toutefois Mathys Jalbert.

Mathys Jalbert en action. Photo : Gracieuseté Mathys Jalbert

Début dans la cour familiale

C’est sur le trampoline de la cour arrière de la résidence familiale que Mathys Jalbert a fait ses premiers pas en gymnastique.

J’ai commencé à faire de la gymnastique à Sher-Gym. Je suis rapidement passé du trampoline et du tumbling à la gymnastique artistique en voyant tous les appareils que l’on pouvait faire , explique l'athlète.

« J’évoluais rapidement, alors ça me poussait à aller plus loin. » — Une citation de Mathys Jalbert, gymnaste

Comme c’est le cas pour plusieurs athlètes de haut niveau, Mathys Jalbert a dû s'exiler pour poursuivre son rêve. À 15 ans, il a quitté la demeure familiale pour continuer son cheminement. Il est aujourd'hui membre du Club Laval Excellence, où il est entraîné par Adrian Balan.

Il a amené plusieurs athlètes à un très haut niveau. Je veux toujours persévérer et aller plus loin. Je me suis entouré des bonnes personnes qui me poussent à un plus haut niveau , souligne Mathys Jalbert.

Le gymnaste s'entraîne au Stade olympique, dans la palestre où ont brillé les athlètes de toutes les nations lors des Jeux olympiques de 1976 à Montréal.

C'est impressionnant de s'entraîner là. Il y a aussi une belle équipe sur place qui permet de passer au prochain niveau , mentionne-t-il.

La discipline avait brillé lors des Jeux de Montréal, alors que Nadia Comaneci fut la première gymnaste à recevoir une note parfaite aux Jeux olympiques. Photo : The Associated Press / Paul Vathis

Il s'entraîne environ 25 heures par semaine, mais si besoin est, il peut monter en intensité pour atteindre jusqu’à 35 heures par semaine. Un entraînement qu'il combine avec ses études au Cégep Montmorency.

Ces longues heures lui servent à être performant à tous les appareils de gymnastique.

Je performe le mieux sur les barres parallèles. J’aime aussi la barre fixe. Il faut être bon sur tous les appareils. Il faut les pratiquer à la même intensité pour être bon sur l’ensemble , indique Mathys Jalbert.

Les six disciplines de la gymnastique artistique masculine Le sol

Les arçons

Les anneaux

Le saut

Les barres parallèles

La barre fixe

Un athlète dynamique

Le jeune athlète croit qu'il possède plusieurs atouts pour briller dans son sport.

Je suis dynamique. Quand il faut faire un effort, j’y vais à 100 %. Je sors du lot de cette façon. Je veux me dépasser et ça fait partie de la gymnastique , estime Mathys Jalbert.

Mathys Jalbert aux Jeux panaméricains juniors à Cali en Colombie. Photo : Gracieuseté Mathys Jalbert

L'avenir semble prometteur. Lors de sa participation aux Jeux panaméricains juniors à Cali en Colombie, en novembre dernier, il s’est classé quatrième à la barre fixe.

La pandémie a cependant freiné les compétitions à l'étranger. Il a tout de même participé à quelques compétitions virtuelles au cours des derniers mois, dont la Berlin Cup en juin 2021. Il a fini premier aux barres fixes et parallèles pour terminer cinquième rang au cumulatif.

Nous devions envoyer une vidéo où nous avions juste une chance. Les juges étaient à distance pour nous donner des notes. Ce n'est pas la même ambiance qu’avec des spectateurs , mentionne toutefois Mathys Jalbert.

« Le niveau d’adrénaline n'est pas le même. Il faut toutefois se mettre en mode compétition. » — Une citation de Mathys Jalbert, gymnaste

Des parents fiers

Ses parents Richard Jalbert et Johanne Blanchette sont très fiers des performances de Mathys.

Le père de Mathys, Richard Jalbert, comprend la passion qui anime son fils, lui-même ayant participé à quelques compétitions en gymnastique. Il est également bien conscient des sacrifices que cela implique, autant pour l'athlète que les parents!

C'est un sport qui demande beaucoup de temps. Le coût pour avoir de bons entraîneurs est élevé sans compter les voyages à l'international. Tout est aux frais des parents avant qu'il soit dans l’équipe nationale , signale son père.

Mathys Jalbert lors des Jeux panaméricains en Colombie en novembre 2021. Photo : Ernesto Zelada/Xpress Media

Quant à sa mère, Johanne Blanchette, c'est le stress de laisser son jeune garçon partir pour Montréal qui a été le plus difficile.

Nous le soutenons beaucoup. On l’encourage beaucoup. Ça demande beaucoup d'investissement pour un athlète , estime sa mère.

Il progresse beaucoup. Depuis qu’il est rendu à Laval, son potentiel a triplé. Il est suivi par les meilleurs entraîneurs au Canada , ajoute son père.

Ses parents l'encouragent, même s'ils sont bien conscients que la gymnastique est un sport dangereux.

« Aucun gymnaste ne pourrait monter au niveau olympique s’il pense aux accidents qui peuvent survenir. » — Une citation de Richard Jalbert, père de Mathys Jalbert

Le danger ne fait toutefois pas peur à Mathys, qui compte bien poursuivre son entraînement intensif pour atteindre son objectif de participer aux prochains Jeux olympiques.