Quatre filles, une adaptation de Little Women au Théâtre Denise-Pelletier

Ce théâtre montréalais proposera du 16 mars au 9 avril une adaptation théâtrale du roman Les quatre filles du docteur March (Little Women), de Louisa May Alcott. Intitulée Quatre filles, la pièce écrite par Julie-Anne Ranger-Beauregard et mise en scène par Louis-Karl Tremblay racontera l’histoire des quatre sœurs March et leur passage à l’âge adulte, dans une Amérique en pleine guerre de Sécession.