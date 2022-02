Des enfants dans le convoi de camions à Ottawa : une situation délicate pour la police

La police et la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa ont reçu plusieurs plaintes et préoccupations concernant la présence d'enfants dans le convoi.

Mardi, le chef adjoint du Service de police d’Ottawa, Steve Bell, avait indiqué que des 418 camions stationnés au centre-ville d’Ottawa, il y en avait environ un sur quatre qui avait des enfants à bord.

La police d’Ottawa travaille de concert avec la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa SAEO ) pour s’assurer du bien-être des jeunes qui prennent part à l’occupation du centre-ville depuis près de deux semaines.

Dans un communiqué envoyé mercredi après-midi, la police dit qu’elle rapportera immédiatement à la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa SAEO toute situation impliquant un enfant qui ferait face à un danger potentiel.

Plusieurs plaintes venant de la population ont été formulées jusqu’à présent relativement au bien-être des enfants au sein du convoi.

L’organisme responsable de la protection de l’enfance affirme qu'il étudie toutes les informations en provenance de la communauté, pour déterminer la meilleure des réponses.

Pour les policiers, c'est une situation très, très, très délicate

C'est un fait très clair pour Paul-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada GRC à la retraite. Il estime que la présence de jeunes sur les lieux de l’occupation complique le problème des autorités.

Pierre-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire de la GRC à la retraite (archives) Photo : Radio-Canada

« On rajoute une couche d'émotivité quand on a des parents avec des enfants qui sont dans le milieu d’une occupation. » — Une citation de Paul-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire de la GRC à la retraite

Paul-Yves Bourduas ajoute que quand tu mets des enfants, ça complique énormément pour la résolution [du conflit], parce que d'un côté comme de l'autre, on est tous parents, et la dernière chose qu'on veut, c'est d'avoir des enfants qui sont affectés par une situation causée par des adultes.

L’ex-sous-commissaire est convaincu que les observations des policiers sont rapportées à la Société de l’aide à l’enfance d'Ottawa, puisqu’il y a des inquiétudes, le niveau de bruit, les camions roulent; donc, beaucoup de fumée d'essence et de diesel autour, et ça peut créer des problèmes pour ces jeunes enfants-là dans le contexte d’une occupation.

Selon lui, la présence de nombreux jeunes complique assurément la tâche des policiers.

C'est évident que pour les enfants, ça peut avoir certaines conséquences. [...] J'imagine qu’un enfant entouré de klaxons à longueur de journée pendant 10 jours, c'est quand même inquiétant pour quelqu’un qui regarde la situation de l’extérieur.

L’ex-policier s’est rendu à plusieurs reprises sur les lieux de l’occupation. Il a remarqué que l’atmosphère était différente entre la semaine et la fin de semaine. La fin de semaine, il y avait des jeux gonflables. Pendant la semaine, ce sont seulement les purs et durs qui demeurent là.

Paul-Yves Bourduas observe que la stratégie n’est pas d’utiliser du gaz lacrymogène ou tout ce qui peut mettre en danger la sécurité des enfants et des adultes. C'est une situation très explosive , souligne-t-il, et dans ce contexte-là, la police essaie dans la mesure du possible de resserrer l’étau autour des purs et durs qui demeurent dans le centre-ville d’Ottawa.

L’intervention musclée ne semble pas être dans les plans des autorités. Il constate que la stratégie employée par les autorités est plutôt de faire tout ce qui est possible pour rendre la vie de ces manifestants-là le plus difficile possible .

Les enfants vont souvent servir de monnaie d'échange

La présence d’une centaine d’enfants au sein du convoi de camionneurs préoccupe Martin Geoffroy, directeur et chercheur principal du Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR).

Les camionneurs qui manifestent depuis près de deux semaines dans le centre-ville d'Ottawa affichent leurs appuis, dont plusieurs dessins d'enfants (archives). Photo : Radio-Canada / Michael Cole

Le spécialiste de l’extrême droite et de groupes complotistes n’est cependant pas surpris.

« Les enfants vont souvent servir de monnaie d'échange pour amadouer l’opinion publique d’une certaine manière. C’est-à-dire que souvent, les gens qu’on interroge dans les manifestations vont dire qu’ils font ça pour leurs enfants. » — Une citation de Martin Geoffroy, directeur et chercheur principal au Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR)

Martin Geoffroy soutient que cette manifestation n'a rien à voir avec un rassemblement dans une ambiance familiale. Il est convaincu que la participation à ce type d’événement traumatisant peut avoir des effets à long terme chez les jeunes.

Il s’interroge aussi sur les valeurs qui sont inculquées aux enfants dans ce contexte. Est-ce que l’intimidation, le siège d’une ville, intimider les gens, c’est la façon [de faire valoir son point de vue]? [...] Il y a des valeurs qui sont montrées aux enfants qui ne sont pas, de mon point de vue d’enseignant, de belles valeurs. Des valeurs comme "on devrait se pointer à Ottawa et tenter de renverser le gouvernement par la force".

Avec les informations de Claudine Richard