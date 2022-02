La santé publique gardera un rôle dans la gestion de la pandémie, selon un expert

Le gouvernement va désormais traiter la COVID-19 comme les autres maladies contagieuses faisant l’objet d’une surveillance active.

Le médecin-chef intérimaire de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan, Cory Neudorf, affirme que la santé publique devrait continuer d’informer la population à propos des régions affectées par le virus, en plus d’offrir des recommandations sur les réponses appropriées en cas d'éclosions.

Le Dr Cory Neudorf ajoute que les études de la charge virale dans les eaux usées seront très importantes. La santé publique devrait également surveiller les taux d’absentéisme au sein des écoles et dans les milieux de travail.

« Nous savons que c'est important de rester chez soi quand on est symptomatique. » — Une citation de Cory Neudorf, médecin-chef intérimaire de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan

Dans les cas d’éclosion de la COVID-19, les membres des communautés touchées devraient éviter les rassemblements et se remettre à porter le masque.

Le Dr Cory Neudorf prédit que les Saskatchewanais seront aussi invités à prendre des doses du vaccin contre la COVID-19 à intervalles réguliers.

Pour la fondatrice et directrice générale de l’organisme porte-parole des personnes âgées CanAge, Laura Tamblyn Watts, des mesures additionnelles devraient aussi être prises afin de protéger les personnes âgées contre le risque des maladies contagieuses.

Selon elle, cela inclut le droit de ne jamais être en contact avec des personnes non vaccinées, de faciliter l'accès aux soins de santé à domicile et de rendre la vaccination plus facile à obtenir pour les aînés.

Le médecin spécialiste des maladies infectieuses et professeur adjoint à l'Université de la Saskatchewan, Stephen Lee, affirme que l’avenir de la pandémie est entre les mains des scientifiques qui fabriquent les vaccins et les traitements contre la COVID-19.

Le Dr Stephen Lee ajoute que tous les pays devraient avoir un accès équitable aux vaccins, pour empêcher le développement de nouveaux variants.

Pour l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, la priorité est de continuer à promouvoir la 3e dose d'un océan à l'autre.

Cette campagne de vaccination semble avoir plafonné, alors que seuls 52 % des adultes canadiens ont reçu leur troisième dose. En Saskatchewan, ce chiffre est à 49,7 %.

