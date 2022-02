COVID-19 : 1 décès supplémentaire et baisse des hospitalisations en Abitibi-Témiscamingue

Un total de 15 personnes sont hospitalisées avec la COVID-19, une baisse de 4 comparativement au bilan de mardi. Ils sont 3 aux soins intensifs aux hôpitaux de Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Ville-Marie.

93 nouveaux cas ont été déclarés par les laboratoires sur un total de 372 tests effectués.

La vaccination au ralenti

L’achalandage dans les cliniques de vaccination contre la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue diminue depuis quelques jours.

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue apporte un nouvel élément à sa stratégie pour informer la population.

Depuis lundi, une ligne téléphonique permet à la population de poser des questions sur la vaccination à une infirmière.

On entend beaucoup de gens qui ont des informations qui ne sont pas réelles en lien avec la vaccination et c’est un petit peu ce qu’on veut changer dans le discours. Si en bout de ligne, les gens, on les rassure et on leur donne les bonnes informations et qu'ils choisissent de ne pas être vaccinés, ça demeure quand même leur décision. Mais on veut que les gens soient bien informés dans notre région en lien avec la vaccination contre la COVID-19 , affirmait Katia Châteauvert, directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue en entrevue à l’émission Des matins en or.

Ligne téléphonique 1-855-420-4545 Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

La vaccination sera aussi offerte dans les points de services des CLSC de la région.

Dans les trois prochaines semaines, on aura un horaire dans les points de services en Abitibi-Témiscamingue où on va offrir de la vaccination sans rendez-vous pour la population , dit-elle.

Dans la région, 90,7 % de la population a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, 84,8 % a reçu la deuxième dose. La troisième dose a été administrée à 54,7 % de la population.