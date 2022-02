Réforme électorale : T.-N.-L. mise en garde contre les failles du vote par Internet

Michael Harvey en fait la recommandation dans une lettre au ministre de la Justice, qui entame une révision de la loi électorale.

Les gouvernements qui ont étudié de manière approfondie le vote par Internet, et en particulier les risques de sécurité et de confidentialité qui y sont liés, ont identifié de graves problèmes , écrit le commissaire dans la lettre datée du 21 janvier dernier.

Michael Harvey reconnaît que le gouvernement veut éviter le chaos du dernier scrutin, quand le vote en personne a été annulé en raison d’une éclosion de COVID-19. Le taux de participation des dernières élections a finalement été le pire de l’histoire provinciale et depuis avril dernier, le ministre de la Justice, John Hogan, préside un comité multipartite qui se penche sur l’accès au vote.

Le commissaire soutient que si la province met en œuvre un système de vote par Internet, il sera plus difficile de s’assurer que chaque électeur soit bel et bien la personne qu’il prétend être et que le vote reste anonyme.

Michael Harvey est commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les gens se disent, "Je peux m'acheter une voiture sur mon téléphone, je peux obtenir une hypothèque sur mon téléphone. Pourquoi je ne peux pas voter sur mon téléphone?" explique-t-il. Il faut savoir que le vote par Internet est différent. [...] Il doit être à la fois anonyme et vérifiable.

« Le système actuel [le scrutin en personne] est très élégant. On vérifie l’identité de l’électeur, la personne passe derrière un rideau et il met son bulletin dans l’urne de façon anonyme. L’urne est scellée et personne ne peut dire qui a voté pour quel candidat. » — Une citation de Michael Harvey, commissaire à l'information

Il soutient qu'avec un système numérique, les électeurs auraient besoin de s’identifier avec un nom d’utilisateur ou un code qui serait lié à leur bulletin de vote.

Miner la confiance du public

Un livre blanc  (Nouvelle fenêtre) publié en 2020 par le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée indique que l’adoption du vote en ligne pourrait aussi miner la confiance du public envers le système électoral.

Même si une élection dans cette province n'est jamais piratée avec succès et que les systèmes électroniques fonctionnent comme prévu, tout le monde croira-t-il les résultats? Dans l’éventualité d’une victoire électorale surprise, les gens diront-ils qu'il y a eu un bogue dans le système ou qu'il a été piraté? peut-on lire dans le document.

Michael Harvey rappelle aussi la vulnérabilité des systèmes numériques gouvernementaux, en soulignant la cyberattaque qui a secoué le système de santé de Terre-Neuve-et-Labrador en novembre.

Il existe deux types d’organisations : celles qui ont été piratées et celles qui ne savent pas qu’elles ont été piratées , croit-il. L’idée de créer un système numérique qui peut être piraté représente un risque important pour la démocratie.

Plusieurs études détaillent les risques

Au Canada, le vote en ligne n’existe pas au niveau provincial et fédéral à l’heure actuelle. Cependant, certaines municipalités en Ontario et en Nouvelle-Écosse ont adopté un système de vote par Internet.

En 2018, des chercheurs universitaires ont étudié les failles du vote en ligne Ontario et ont détaillé les risques liés au manque de traces physiques permettant de vérifier les résultats.

Il n'existe actuellement aucune norme technique au Canada pour concevoir, tester ou certifier les systèmes de vote en ligne, ni pour auditer ou vérifier de manière indépendante les résultats qu'ils produisent , ont-ils écrit dans leur analyse  (Nouvelle fenêtre) .

Au-delà de la déclaration de résultats du greffier, il semble qu'il y ait peu de preuves permettant de confirmer ou de contester le résultat d'une élection par Internet.

En 2016, un comité spécial de la Chambre des communes a noté que de nombreux Canadiens sont ouverts à l’idée du vote en ligne dans la perspective de rendre le vote plus accessible , mais a conclu  (Nouvelle fenêtre) que le secret et l’intégrité d’un bulletin de vote en ligne ne peuvent être garantis à un degré suffisant pour permettre une mise en œuvre à grande échelle lors des élections fédérales .

En 2014, la Colombie-Britannique a également décidé de ne pas adopter un système de vote en ligne quand un comité indépendant a conclu que la mise en œuvre d’un tel système comporte des risques importants qui peuvent compromettre l'intégrité des élections .

Radio-Canada a demandé au ministère de la Justice s'il va suivre la recommandation du commissaire. Il ne nous a pas répondu à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Michael Harvey va comparaître devant le comité multipartite sur la réforme électorale lors de sa prochaine rencontre, le 23 février.

La Loi sur les élections n’a pas été modifiée depuis 1991. Selon la loi actuelle, Élections Terre-Neuve-et-Labrador ne peut pas organiser un vote en ligne ou par téléphone.