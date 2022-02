Manifestations de Québec : le passeport vaccinal dans la mire des leaders

Bien qu'elle est satisfaite d'observer ces assouplissements , Isabelle Villeneuve, organisatrice du mouvement Pour la fin de l’état d’urgence au Québec, n'abandonnera pas la partie pour autant.

La foule de manifestants du 5 février, à Québec Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Mme Villeneuve n'est sans doute pas la seule. Elle s'attend à ce que les manifestants reviennent en grand nombre à Québec, probablement lors de la fin de semaine des 19 et 20 février.

J'ai été très déçue. Visiblement, le gouvernement Legault n'a pas compris notre message , a-t-elle réagi. Au Québec, on n'accepte pas la division sociale, on ne veut pas embarquer dans ce débat-là : vaccinés, non-vaccinés. Ça fait déjà trop longtemps que ça dure.

La manifestation de Québec s'est déroulée sans embûches. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Imiter l'Alberta

Mme Villeneuve pense que la manifestation en préparation serait sans doute annulée si le gouvernement caquiste imitait l'Alberta, par exemple, qui a annoncé l'abandon du passeport vaccinal.

C'est vraiment la mesure qui est la pire. J'ai de la misère à croire qu'en 2022, on ait ce débat-là. Je ne comprends pas qu'on puisse dire que c'est acceptable et correct de stigmatiser [les non-vaccinés] et de causer cette division-là , a-t-elle ajouté, soulignant au passage qu'elle aurait apprécié que François Legault profite de sa tribune en conférence de presse, mardi, pour féliciter une partie [de] sa population qui a manifesté passivement et respectueusement à Québec.

« Si M. Legault veut agir en bon père de famille, c'est là qu'il faut qu'il vise [le passeport vaccinal]. » — Une citation de Isabelle Villeneuve, coorganisatrice de la manifestation de Québec

Isabelle Villeneuve gère la page Pour la fin de l'état d'urgence au Québec. Photo : Radio-Canada

Elle-même détentrice d'un passeport vaccinal et ayant déjà contracté la COVID-19, Isabelle Villeneuve dit vouloir continuer de mener son combat pour cette partie de la population victime d'une ségrégation .

Je n'accepte pas qu'on stigmatise une partie de la population. J'ai des amis qui sont non vaccinés, ils sont hyper respectueux. Ce sont des humains. Ils ont refusé dans plusieurs cas pour des raisons de santé de ne pas prendre ce vaccin-là. Ils ont le droit de le faire. Je ne comprends pas qu'on puisse accepter ça , déplore-t-elle.

Une famille présente à la manifestation contre les mesures sanitaires qui s'est tenue à Québec au cours de la fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Les camionneurs s'organisent aussi

Même son de klaxon du côté des camionneurs. Le maintien du passeport vaccinal ouvre la porte à un retour à Québec dans quelques jours.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le syndicaliste Bernard Rambo Gauthier affirme qu'il se coordonne avec Keven Bilodeau, organisateur du convoi à partir de la Beauce, et Kevin Big Grenier, organisateur du convoi de la Côte-Nord, en vue d'un retour dans la capitale.

Deux des organisateurs de la manifestation de Québec : Keven Bilodeau et Bernard Gauthier. Photo : Radio-Canada

Le passeport [vaccinal] est là pour durer. Vous êtes des malades , a commenté Bernard Gauthier peu après la sortie de Christian Dubé.

Manifestations pacifiques

M. Gauthier insiste dans sa vidéo que les manifestations vont demeurer pacifiques et qu'il fait ça pour nos enfants .

On ne veut pas de guerre, nous autres , dit-il. Y'a personne qui veut aller se battre. C'est la masse qui va ramener ces gens-là à l'ordre.

« Y'a beaucoup de pays qui abandonnent ça, je ne sais pas à quoi ils jouent. [...] On veut juste revenir à la normale. Le code QR, il faut "clencher" ça de là. » — Une citation de Bernard Gauthier, syndicaliste

Je vous redonne un rendez-vous dans une quinzaine de jours. On travaille en collaboration avec les gens de la Sûreté du Québec , précise-t-il. Ça prend du monde en avant de l'Assemblée nationale dans 15 jours. C'est nos droits et libertés. Si tu ne la protèges pas là, tu vas avoir à la protéger pour une autre affaire.

Plusieurs policiers du SPVQ près d'un convoi de camionneurs.
Des manifestants sont habillés chaudement, alors que le mercure indique -12°C en fin d'après-midi.
"Un vrai leader doit admettre ses erreurs", pensent ces manifestants.
Des policiers spécialisés dans la gestion des foules circulent aussi dans les rues de Québec.
Une affiche mettant en vedette un superhéros camionneur demandant à François Legault de "libérer le peuple".
Un manifestant avec une affiche représentant François Legault en dictateur.
Vue des airs du centre-ville de Québec envahi par les manifestants.
Un camionneur lève le pouce en soutien aux manifestants contre les mesures sanitaires.
Sous le slogan "Plus fort que le frette", le Carnaval de Québec est en cours avec des activités à proximité de l'Assemblée nationale.
Un slogan anti-vaccin.
Des dizaines de manifestants se trouvent au centre-ville de Québec depuis samedi matin.
Yannick et David ont fait le voyage depuis Drummondville. Ils dénoncent la couverture médiatique concernant la pandémie.
Des manifestantes qui exigent une diminution des mesures sanitaires au Québec.
Un convoi de camionneurs sur le boulevard René-Lévesque à Québec
Cette manifestante se dit vaccinée et tannée des mesures sanitaires.

Le centre-ville paralysé samedi

Samedi, le centre-ville de Québec a été paralysé durant quelques heures. Le boulevard René-Lévesque a notamment été fermé à la circulation automobile, vu l'abondance de piétons.

Dimanche, quelques centaines de personnes ont de nouveau manifesté sous un autre autre concert de klaxons.

Après avoir contrôlé les déplacements de milliers de manifestants au centre-ville de Québec, les policiers sont parvenus à éviter que ceux-ci s’y installent de façon permanente, comme à Ottawa.