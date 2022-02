L’Association forestière de la Côte-Nord initie les jeunes aux métiers forestiers

L'Association forestière de la Côte-Nord organise des ateliers dans les classes de primaire et de secondaire de la région pour sensibiliser les élèves aux métiers forestiers.

Depuis plus de 15 ans, l’organisme tente de créer un intérêt auprès des jeunes pour les métiers de la forêt.

Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre qui touche aussi le secteur forestier, la directrice générale de l’Association forestière de la Côte-Nord, Marie-Ève Gélinas, considère important d’éclairer les jeunes sur les différentes perspectives d’emploi.

« [Les jeunes] c'est d'abord de les informer, parce que souvent, ils ne sont pas au courant de tout ce qui est possible comme métier [et] que les formations qui existent sont à tous les niveaux d’étude. » — Une citation de Marie-Ève Gélinas, directrice générale de l’Association forestière de la Côte-Nord

Mme Gélinas note qu’un diplôme d'études professionnelles (DEP), un diplôme d'études collégiales (DEC) ou de niveau universitaire peut mener à un emploi dans le domaine forestier.

C’est vraiment une grande diversité de métiers possibles , affirme la directrice générale.

Lors de leurs visites dans les classes, plusieurs tâches des métiers forestiers sont expliquées aux jeunes, incluant celles des reboiseurs, des opérateurs de machinerie, des technologues, des pompiers et des ingénieurs forestiers.

Pour certains [élèves] c’est une révélation de voir à quel point les loisirs qu’ils font en forêt vont pouvoir être un travail plus tard , ajoute Marie-Ève Gélinas.

Les activités gratuites en milieu scolaire offertes par l’Association forestière de la Côte-Nord s'adressent dès la deuxième année du primaire jusqu’à la dernière année du secondaire.

La mission de l’organisme sans but lucratif est d’informer et de sensibiliser la population nord-côtière sur les enjeux sociaux, environnementaux et économiques du milieu forestier.

Avec les informations de Catherine Paquette