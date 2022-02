Quand je donne une prestation, je ne me laisse jamais engouffrer par le moment présent , a mentionné Snoop Dogg, en entrevue à l’Associated Press, quelques jours avant sa prestation au plus grand événement télévisé aux États-Unis.

À la demie, il va livrer un spectacle en compagnie de Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blige, dimanche.

Je ne vais pas le réaliser avant que ce soit fait, a-t-il poursuivi. Quand ça se déroule, je suis dans ma zone, hyperconcentré à bien me sentir, bien m'exprimer et bien paraître. C'est seulement après que je deviens nerveux, à l'idée de me regarder et de voir les réactions. En temps réel, ce n'est rien.

Ça va être spectaculaire

Pour Snoop Dogg, c'est un rêve qui se réalise de faire partie du grand spectacle de la demie au Super Bowl en Californie, d'où il vient.

Il a hâte de partager la scène avec des légendes de la musique, et aussi des personnes avec qui il est ami.

Nous ne faisons qu'un, a dit l'artiste âgé de 50 ans. Nous sommes unis. Au fond, c'est ce que la planète doit réaliser : il faut se rassembler au lieu de se diviser.

Parmi les autres vedettes qui se sont produites au spectacle de la demie au fil du temps, il y a Beyoncé, Madonna, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira et The Weeknd.