Entrée libre : en sons et en images

ENTRÉE LIBRE / Même si nos athlètes olympiques nous en mettent présentement plein la vue, il reste une abondance de propositions culturelles et sportives à se mettre sous la dent dans la grande région de Québec. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous font leurs suggestions.

Cinq installations ludiques à l'Espace 400e

Les visiteurs sont invités à donner vie à l'installation «Sming», une création de Gaël Bertrand et Gaëtan Libertiaux. Photo : Andi Haflidason

Le Mois Multi, ce festival dédié aux arts multidisciplinaires et électroniques, nous invite à nous laisser surprendre et émerveiller par les cinq installations qui prennent place à l'Espace 400e. Jusqu'au 27 février, on peut accéder gratuitement à cette exposition divertissante et fascinante. On y découvre notamment l'installation participative intitulée Sming, en provenance de la Belgique. Celle-ci nous propose de devenir, l'espace d'un moment, à la fois chef d’orchestre et chorale grâce à un dispositif technologique. Sculpture cinétique, œuvres contemplatives, pilotage de cerf-volant et portraits d'humanité sont également au menu.

À l'Espace 400e, du samedi au mercredi, de 12 h à 17 h, et les jeudi et vendredi, de 12 h à 19 h

Valérie Cloutier

Rêver grand de Paul Thomas Anderson

«Licorice Pizza» de Paul Thomas Anderson prend l'affiche le 11 février au Québec. Photo : MGM Studios

Les cinéphiles québécois peuvent à nouveau fréquenter les salles obscures et ainsi se préparer à la prochaine cérémonie des Oscars, dont les nominations ont été annoncées cette semaine.

Parmi les longs-métrages nommés dans la catégorie reine, celle de meilleur film , Rêver grand (VF de Licorice Pizza) du cinéaste américain Paul Thomas Anderson (Boogie Nights, There Will Be Blood) arrive sur nos écrans cette fin de semaine. Le réalisateur et scénariste, cité à 11 repri es aux Oscars, nous raconte les premiers amours de deux adolescents dans la vallée de San Fernando, en 1973. Après avoir tourné neuf vidéoclips pour son groupe Haim, Anderson a décidé de confier le rôle principal à la musicienne Alana Haim, qui partage l’écran avec un autre nouveau venu, Cooper Hoffman. Les vétérans Sean Penn, Bradley Cooper et Tom Waits complètent le haut de l’affiche.

Uniquement en salles, dès le 11 février

Jean-François Blanchet

Médium plaisir d'Ariane Roy

Ariane Roy Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Parmi les albums attendus en ce début d'année 2022, celui d'Ariane Roy. L'autrice-compositrice-interprète de Québec nous présente Medium plaisir, un album qui regroupe 12 chansons résolument pop et assumées. La révélation Radio-Canada a travaillé avec une équipe de musiciens réputés dont Vincent Gagnon, Cédric Martel à la basse et Pierre-Emmanuel Beaudoin à la batterie et aux percussions. Celui qui l'accompagne depuis les débuts, le guitariste Dominique Plante co-signe la réalisation.

Ariane Roy entame une tournée de salles le 10 mars, qui s'arrêtera au Grand théâtre le 30 avril.

Médium plaisir est disponible pour écoute sur l'application Ohdio jusqu'au 18 février.

Patricia Tadros

Au premier tour de l’évidence, le nouvel album de Tire le Coyote

Tire le Coyote - Au premier tour de l'évidence (2022) Photo : La Tribu

L’auteur-compositeur-interprète Benoît Pinette alias Tire le Coyote nous offre un nouvel album délicieusement mélancolique et contemplatif. En 11 titres dont une pièce instrumentale, l’artiste de Québec livre une vision toute personnelle de ces moments qui semblent évidents mais qu’on ne prend pas le temps d’apprécier à leur juste valeur. Les textes poétiques se marient à merveille à une musique aux accents folk enveloppée de synthétiseurs. La poète Innue Joséphine Bacon prête sa voix à la chanson Mes yeux affichent complet, une pièce dépouillée et puissante.

Tire le coyote prévoit une tournée d’une soixantaine de dates sur l’album Au premier tour de l’évidence à partir du mois de mars 2022, partout au Québec.

Tifa Bourjouane

Des projections dans la paume de vos mains

Des courts métrages de danse sont projetés sur les mains des visiteurs. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Du 11 au 24 février, cinq stations de projections s’installent dans le Vieux-Québec. L’équipe artistique de Danse K par K redouble d’originalité cet hiver avec une série de courts métrages de danse projetés sur les mains des visiteurs grâce à un faisceau lumineux au sol. Chaque vidéo est d’une durée de 3 minutes et met en scène des danseurs qui se déploient dans des endroits inusités du Québec : les dunes de sable à Tadoussac, des jardins luxuriants et dans une rivière en pleine nature.

Les stations sont actives tous les soirs, entre 17 h et 21 h, et sont accessibles gratuitement. Prévoir une heure pour faire le tour des stations.

Pour accéder à la carte : https://dansekpark.com/  (Nouvelle fenêtre)

Alicia Rochevrier