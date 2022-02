Samsung dévoile sa nouvelle génération de téléphones intelligents et tablettes

Le géant sud-coréen de l’informatique a brisé la glace en grand pour son premier événement de 2022. Une scène rappelant la série historique à succès Bridgerton a servi d’introduction pour dévoiler les nouveaux téléphones intelligents Samsung Galaxy S22, S22 Plus. Le téléphone haut de gamme S22 Ultra, avec un S Pen intégré, a aussi été dévoilé, de même qu'une nouvelle gamme de tablettes.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les Galaxy S22 et S22 Plus

Si le design des téléphones intelligents Galaxy S22 et S22 Plus rappelle celui de la gamme précédente (moins le plastique), ses caméras, elles, amènent la collection au niveau supérieur.

Lors de son événement mercredi, Samsung a mis un accent prononcé sur la qualité des appareils photo de ses téléphones (même la nuit) à commencer par le principal, dont la qualité atteint les 50 Mpx et capture des clichés 23 % plus grands que le S21.

Les deux nouveaux modèles comptent aussi sur un téléobjectif de 10 Mpx et d’une caméra ultralarge de 12 Mpx. La caméra frontale atteint une qualité d’image de 10 Mpx. Samsung promet des clichés bien éclairés, même la nuit.

Alors que le modèle S22 est doté d’un écran de 6,1 pouces, les adeptes d’appareils plus grands pourront opter pour le S22 Plus, dont l’écran fait 6,6 pouces. Les deux appareils ont une résolution de 2340x1080. Si ce n’est pas suffisant, il y a toujours le S22 Ultra, plus haut de gamme, dont l’écran fait 6,8 pouces.

Le Galaxy S22 est offert dès le 25 février prochain à partir de 800 $ US, contre 1000 $ US pour le S22 Plus.

Galaxy S22 Ultra

Le nouveau téléphone intelligent Samsung Galaxy S22 Ultra rappelle le défunt Galaxy Note, mais avec un plus : un stylet S Pen intégré à l’appareil.

Détails à venir...