Une manifestation prévue à Fredericton soulève des questions de sécurité

La police et les autorités municipales de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, craignent que la manifestation prévue en fin de semaine contre les mesures sanitaires entraîne des conséquences pour les résidents et les entreprises du centre-ville.

Je suis très préoccupée par le convoi qui est prévu pour cette fin de semaine pour des raisons de sécurité publique et à cause des perturbations importantes qu'il pourrait causer aux résidents et aux entreprises de Fredericton , affirme la mairesse de Fredericton, Kate Rogers, dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada.

La Ville et la police de Fredericton planifient et se préparent de façon proactive. Toute intervention doit être coordonnée avec nos partenaires, car un grand nombre de personnes dans la communauté seront touchées , ajoute Mme Rogers.

Un prospectus intitulé New Brunswick Freedom Convoy 2022 circule sur les médias sociaux. Il invite les gens à se rassembler devant l’édifice de l’Assemblée législative vendredi à 13 h afin d’engorger la ville et d’appuyer les autres manifestants à Ottawa. Le prospectus invite les participants à se préparer à dormir dans leurs véhicules.

Des convois de camionneurs et d’autres manifestants se sont rassemblés à Ottawa la semaine dernière pour dénoncer la vaccination obligatoire. Des milliers de personnes ont envahi la colline du Parlement, bloqué la circulation au centre-ville, et poussé la municipalité à décréter l’état d’urgence.

Une autre manifestation contre les mesures sanitaires et la vaccination obligatoire a eu lieu à Fredericton le 22 janvier. Elle a rassemblé environ 400 personnes et elle a mené à des heurts entre des manifestants et la police.

La police municipale de Fredericton a publié des messages sur Twitter lundi indiquant qu’elle est au courant de la nouvelle manifestation.

Soyez assurés que notre responsabilité première est d'assurer la sécurité de tous. Notre objectif est de veiller à ce que l'impact sur les résidents et les entreprises soit réduit au minimum , affirme Roger Brown, chef de la police de Fredericton, cité dans ces messages Twitter.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les policiers demandent au public d’être patient et ils prévoient communiquer avec la population durant la semaine.

La police ne fait pas plus de commentaires pour le moment sur ses préparatifs en vue de la manifestation. La porte-parole Alycia Bartlett indique que la police sera mieux à même de le faire plus tard cette semaine.

Le premier ministre Blaine Higgs, en entrevue à Canadian Broadcasting Corporation CBC lundi, a déclaré que le ministère de la Sécurité publique travaille avec la police de Fredericton et la Gendarmerie royale du Canada afin de formuler un plan pour se préparer à la manifestation.

La police doit agir vite en cas de besoin, selon des experts

Si la manifestation a lieu comme prévu, il importe que les policiers agissent rapidement en cas de gestes illégaux afin de prévenir que ces gestes se répètent, recommande Michael Boudreau, professeur de criminologie à l’Université St. Thomas.

Le professeur estime que les policiers à Ottawa ont tardé à agir et que des manifestants se sont donc enhardis. Par conséquent, dit-il, il est plus difficile pour les policiers de faire appliquer les lois.

La manifestation des camionneurs contre les restrictions sanitaires liées à la COVID-19 en est maintenant à sa 13e journée. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

La présidente de l’Association canadienne pour l'étude de la sécurité et du renseignement, Candyce Kelshall, qui étudie les mouvements nationalistes et extrémistes au pays, partage l’avis de M. Boudreau. Elle estime que des restrictions de circulation au centre-ville et des contraventions rapidement décernées, par exemple, sont importantes pour éviter de perdre le contrôle sur les événements.

Mme Kelshall conseille à la police d'informer publiquement les manifestants à l’avance afin qu’ils comprennent ce qui est inacceptable. Cela permettrait, selon elle, de prévenir de possibles difficultés en cas de contraventions ou d’arrestations.

Candyce Kelshall ajoute qu’elle observe les activités sur Facebook liées à ce projet de manifestation et que 2800 personnes comptent y participer. Elle juge cela inquiétant parce que le soi-disant mouvement pour la liberté et des groupes d'extrême droite se chevauchent. Il lui apparaît évident qu’il y aura de la provocation.