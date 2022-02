Coutts : les camionneurs insatisfaits des assouplissements annoncés

Ceux qui croyaient que l'annonce, mardi, par le premier ministre Jason Kenney d'abolir la mesure de santé publique à minuit et de supprimer la plupart des autres règles en Alberta d'ici le 1 er mars mettrait fin à la manifestation près de Coutts, en Alberta, ont rapidement été détrompés.

Nous sommes ici pour la vue d'ensemble. Cela a commencé avec la frontière, cela a commencé avec Trudeau et d'ici à ce que Trudeau bouge, nous ne bougerons pas , lance John Vanreeuwyk, un exploitant de parc d'engraissement de Coaldale, en Alberta.

John Vanreeuwyk est reconnaissant des mesures prises par Jason Kenney, mais est en colère que les gens doivent toujours porter un masque.

Dans l'ensemble, c'est décevant. Oui, il y a eu du bon qui en est ressorti, mais même pas 10 %.

Les manifestants ont fermé et ouvert les voies de l'autoroute 4 par intermittence. La GRC a déclaré mardi soir que les voies étaient de nouveau fermées en raison de la manifestation.

Les personnes impliquées dans la manifestation se tenaient autour de barils en feu pour se réchauffer. Des dizaines de camions, remorques et voitures bordaient les deux côtés de l'autoroute. Une génératrice fournissait de l'électricité et le moral était au beau fixe.

Nous avons des gars ici, ils ont tout perdu à cause de [ces règles] et ils n'abandonnent pas, ils sont prêts à tenir bon et à continuer jusqu'à ce que ce soit fait , ajoute John Vanreeuwyk.

Plus les politiciens poussent fort, plus cela va prendre de l'ampleur.

Blocage à Coutts

Les manifestants ont commencé un blocus à Coutts à la fin du mois dernier en solidarité avec des événements similaires à Ottawa et dans tout le pays pour protester contre la vaccination obligatoire contre la COVID-19 et les mesures de santé publique dans leur ensemble.

L'impasse a bloqué les voyageurs et les camionneurs transfrontaliers, compromis des millions de dollars en commerce et entravé l'accès aux biens de base et aux services médicaux pour les résidents de la région.

Un nombre croissant de personnes ont continué à se rassembler à un poste de contrôle de la police au nord du village.

Garrett Buchanan a conduit 10 heures depuis High Prairie, dans le nord de l'Alberta, pour se joindre à la manifestation.

C'est une bonne cause, tout le monde veut juste aider. Les gens apportent du carburant, de la nourriture, tout gratuitement, n'importe quoi pour aider la cause. C'est un très bon mouvement , dit-il.

Il a dit qu'il resterait sur place jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites.

Oui, jusqu'à ce que [les règles] soient abandonnées, et s'ils peuvent travailler pour faire sortir [Justin Trudeau], je resterais plus longtemps pour ça aussi.

Environ 50 camions sont toujours au poste frontalier de Coutts.

Le maire de Coutts, Jim Willett, avait espéré que le gouvernement provincial irait plus loin dans son annonce et ne s'attend pas à ce que les choses reviennent à la normale dans un avenir rapproché.

Je suis un peu inquiet de ce que sera la réaction , dit-il.

Laisser le port du masque jusqu'au 1 er mars ne rendra personne heureux non plus, quiconque dans le groupe de protestation ou dans l'Alberta rurale ne sera probablement pas content de cela.

Jim Willett continuera à rencontrer les camionneurs et espère que les choses resteront polies.

Un texte de Bill Graveland, La Presse Canadienne