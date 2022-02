Des équipes mobiles pour améliorer les taux de vaccination au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent lance une autre offensive afin de vacciner le plus grand nombre de personnes possible dans la région.

Dès le 14 février, des équipes mobiles se déplaceront dans une centaine de municipalités ainsi que dans plusieurs entreprises et cégeps afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de se faire vacciner contre la COVID-19.

Les vaccinateurs se rendront notamment à l'usine Uniboard de Sayabec, au Cégep de La Pocatière et dans plusieurs villages éloignés des centres de vaccination, comme Saint-Pierre-de-Lamy, Saint-Cyprien, Rivière-Bleue, Saint-Jean-de-Cherbourg et Saint-Médard. Les personnes qui le souhaitent pourront se rendre sur place sans prendre rendez-vous.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En raison des conditions hivernales, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS n'utilisera pas le Vacc-I-Express comme ce fut le cas l'été dernier. La vaccination se tiendra dans les centres communautaires ou dans divers locaux mis à la disposition du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS .

La santé publique estime que cette initiative permettra d'atteindre des citoyens qui ne se déplaceraient pas nécessairement vers les centres de vaccination situés dans les villes plus populeuses.

« L'objectif, c'est vraiment d'aller à la rencontre de nos citoyens pour leur permettre d'avoir une accessibilité près de leur domicile à la vaccination. » — Une citation de Murielle Therrien, directrice de la vaccination du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Une centrale téléphonique pour répondre aux interrogations des citoyens

Afin d'atteindre le plus de gens possible, les employés du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent tenteront de rejoindre les personnes éligibles à la vaccination avant leur visite sur place.

On veut tenter de faire une approche vraiment personnalisée , a expliqué Mme Therrien, qui ajoute que le but de l'exercice est de discuter dans le plus grand respect et de démystifier certaines idées que les gens peuvent avoir au niveau de la vaccination.

L'horaire des séances de vaccination est disponible sur le site web du CISSS du Bas-Saint-Laurent  (Nouvelle fenêtre)

Une ligne téléphonique pour tous les Bas-Laurentiens qui souhaitent poser des questions au sujet de la vaccination sera également accessible à compter du 14 février au 1-833-862-8898.

Murielle Therrien estime qu'une centaine d'employés du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS seront déployés pour participer à cette nouvelle offensive au cours des prochaines semaines. Comme la cadence a diminué dans les centres de vaccination, près du quart des personnes qui y travaillent pourront être réaffectées aux équipes mobiles, affirme-t-elle.

Jusqu'à maintenant, environ 8 % de la population du Bas-Saint-Laurent n'a reçu aucune dose du vaccin contre la COVID-19.