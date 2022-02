L’accès universel aux services de santé mentale en Nouvelle-Écosse se fait attendre

Le Dr Sam Hickcox, le médecin chargé de créer ce que les progressistes-conservateurs ont décrit comme un véritable accès universel aux soins en santé mentale a dit au comité de la santé de l'Assemblée législative qu'une quantité de travail astronomique doit être fait pour que le nouveau système fonctionne.

Nous allons être très attentifs au lancement d'un projet pilote qui examinera la question de savoir si les codes de facturation sont le moyen le plus approprié et le plus efficace de rémunérer les cliniciens , a expliqué le Dr Hickcox, chef du Bureau des toxicomanies et de la santé mentale.

Passer par les codes de facturation, c’est l’idée, mais de quelle manière exactement, ça reste à voir.

Le nouveau code de facturation était un élément clé de la plateforme des progressistes-conservateurs lors de la campagne électorale de l'été dernier.

Cela permettra aux professionnels de la santé mentale de servir toute personne qui recherche le service, quelle que soit sa situation socio-économique , pouvait-on lire dans le document..

Le Dr Hickcox ne sait pas si le plan actuel est la bonne voie à suivre, mais il connaît bien l'objectif final.

Nous voulons que les personnes qui accèdent aux soins de santé mentale puissent le faire, qu'ils aient la capacité de payer ou non , dit-il.

« Nous essayons d'uniformiser les règles du jeu. » — Une citation de Dr Sam Hickcox, chef du Bureau des toxicomanies et de la santé mentale

Actuellement, les psychologues agréés, les travailleurs sociaux et les thérapeutes-conseils agréés qui dirigent des entreprises privées peuvent décider ou non de travailler avec leurs collègues du système public.

Le Dr Hickcox croit qu’il s’agit d’un enjeu important à régler.

Vous voulez vous assurer que les gens ne travaillent pas à contre-courant et qu'ils travaillent en équipe pour optimiser la santé mentale d’un patient , explique-t-il.

L'engagement en matière de soins de santé mentale était un élément clé de la plateforme des progressistes-conservateurs. Photo : (Jeorge Sadi/CBC)

Dans leur plateforme électorale, les progressistes-conservateurs évaluaient les coûts du nouveau système à environ 100 millions $ par an, mais le Dr Hickcox dit qu’il y a trop de variables pour s’avancer sur un chiffre. Nous travaillons toujours pour déterminer le coût de mise en place et d'administration de ce programme.

Le chef du Bureau des toxicomanies et de la santé mentale ne pouvait pas non plus prédire quand les Néo-Écossais pourraient avoir accès à des services privés payés par la province.

Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail en arrière-plan, en cours en ce moment, pour essayer de mettre le projet pilote en place aussi rapidement que possible , assure-t-il. Pour le moment, nous n'avons pas d'horaire.

Les gouvernements provincial et fédéral négocient toujours sur l'éventuelle participation d'Ottawa.

Le ministère provincial de la Santé a également parlé à certaines des organisations professionnelles qui représentent les praticiens privés, et le Dr Hickcox s'est dit encouragé par ces discussions.

Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la santé mentale, qui voient vraiment un énorme besoin pour un accès plus équitable, et eux-mêmes aimeraient pouvoir fournir davantage de ces soins.