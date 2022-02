La récolte de dons reprend à la friperie Recyk et Frip de Sept-Îles

Depuis le début de l’année, la friperie Recyk et Frip recommence à accepter les dons. Juste avant la période des fêtes, l’organisme avait mis sur pause la cueillette en raison d’un trop grand nombre de vêtements et de matériels à trier.

Cette reprise des dons vient également avec un travail de sensibilisation de l’organisme qui a été victime de vandalisme en décembre.

La directrice générale de Recyk et Frip, Maryse Gagnon Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Pour prévenir les vols et les dégâts sur notre terrain, si les gens peuvent respecter les heures d’ouverture entre 8 h 30 et 16 h du lundi au samedi pour venir porter les dons. Nous, on va les prendre et on va les mettre à l’intérieur de la boutique , mentionne la directrice générale de la friperie, Maryse Gagnon.

À écouter : Des nouvelles de Recyk et Frip à l'émission Bonjour la Côte

Maryse Gagnon souhaite aussi sensibiliser les citoyens du quartier à l’importance de rapporter aux autorités tout acte de vandalisme qui serait aperçu sur la friperie, et montrer aux gens qui font des méfaits, que ça se peut qu’ils se fassent prendre.

Une friperie pour tous

La directrice générale de l’organisme rappelle que la friperie permet de proposer des vêtements à bas prix à la fois aux personnes dans le besoin, mais aussi à toute la population.

J’essaye de montrer à monsieur et madame tout le monde que la friperie c’est pour tout le monde. En mettant de petits prix, pour ceux qui ont vraiment des besoins, mais tout ça, ça augmente notre chiffre d’affaires, c’est que tout le monde vient acheter, pour maintenir les prix très bas , conclut-elle.

Avec les informations de Catherine Paquette