860 000$ pour de nouvelles membranes à la Station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche

Par voie de communiqué, le maire Michel Angers souligne que son fournisseur Suez cherche à en trouver le plus rapidement possible : Nous devrions avoir des livraisons au cours des trois ou quatre prochains mois.

Il en coûtera près de 860 mille dollars à la ville. Cette somme sera puisée dans la réserve financière SH-628, qui est dédiée spécifiquement aux dépenses liées à l’eau potable.

Une fois les membranes livrées, il faudra les installer et faire des essais. Il faudra également s’assurer que les eaux résiduaires répondent aux normes environnementales.

On veut pas se retrouver avec le même scénario que la dernière fois. Il faudra aussi trouver une façon de nous assurer que les eaux qui vont sortir de là puissent ne pas se retrouver dans le ruisseau. On est en attente d’expertise sur ce point de vue là, quand on va redémarrer l’usine, on va s’assurer que tout se fasse selon les règles du ministère de l’Environnement. Ça fait partie des choses qu’on va avoir éventuellement à comprendre, à analyser et à informer la population. a déclaré le maire Michel Angers au micro de l'émission Toujours le matin.

La remise en marche temporaire de la Station est prévue pour le début de l’été prochain.

Nouveaux points de distribution d’eau

De nouveaux points d’approvisionnement en eau potable seront installés à l’aréna Gilles-Bourassa et au Centre Gervais Auto. Ils s’ajoutent au point de distribution du garage municipal qui est temporairement relocalisé à l’aréna de Grand-Mère.