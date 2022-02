Le Canada connaît la plus forte croissance démographique du G7

Selon les données du dernier recensement de 2021, le Canada compte aujourd’hui 37 millions d’habitants, soit 5,2 % de plus qu’il y a cinq ans, ce qui fait du Canada le pays ayant connu la plus forte croissance démographique parmi les pays membres du G7.

D’après les premières données publiées mercredi matin par Statistique Canada, la population canadienne a cru de 1,8 million d’individus depuis le dernier coup de sonde national, en 2016.

En 2021, le Canada comptait 36 991 981 d'habitants.

De ce nombre, quatre personnes sur cinq avaient immigré au Canada , précise l’agence fédérale. La croissance naturelle de la population – naissances moins les décès – ne représente que 15 % de la croissance démographique observée au pays depuis cinq ans.

Comme on s’y attendait, la pandémie a eu un effet notable sur la courbe démographique canadienne. Après avoir enregistré une croissance record de 583 000 personnes (+1,6 %) en 2019, la population canadienne a connu en 2020 son taux de croissance le plus bas depuis un siècle.

Entravée par la fermeture prolongée des frontières pour tenter de protéger le pays de la pandémie de COVID-19, la croissance démographique n’aura été que de 0,4 % en 2020, soit un gain de 160 000 personnes. Mais, même en dépit de la pandémie, le rythme de croissance démographique du Canada est demeuré le plus élevé du G7, souligne Statistique Canada.

Les Maritimes dépassent les provinces de l'Ouest

C'est au Yukon qu'on a enregistré la plus forte croissance démographique au niveau national depuis 2016 avec une augmentation de 12,1 % de la population de 2016 à 2021.

Parmi les provinces, ce sont l'île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique qui ont connu la croissance la plus forte avec des hausses respectives de 8 % et de 7,6 %.

Fait à noter, pour la première fois depuis les années 1940, la population des provinces Maritimes a augmenté plus rapidement que celle des Prairies principalement en raison de l'augmentation des niveaux d'immigration et de l'afflux de Canadiens arrivant d'autres régions du pays , peut-on lire dans les documents de Statistique Canada. La population des Maritimes a augmenté de 4,7 % contre 4,6 % dans les Prairies ces cinq dernières années.

Il s'agit de la croissance démographique la plus élevée dans les Maritimes depuis 1970.

Terre-Neuve-et-Labrador, de son côté, a vu au contraire sa population diminuer de 1,8 % au cours de la même période.

La perte de poids démographique se poursuit au Québec

En dépit d’une augmentation de 4,1 % de sa population, qui se chiffrait à 8 501 833 lors du recensement, en 2021, le Québec continue de perdre du poids démographique au Canada par rapport aux autres provinces.

En 2021, les personnes qui vivent au Québec représentaient 23 % de la population canadienne contre 23,2 % en 2016. Cette tendance observée lors de des dix derniers recensements se poursuit donc dans celui-ci dans la mesure où la croissance démographique du Québec demeure inférieure à celle du pays, qui était de 5,2% au printemps 2021.

À titre de comparaison, la population de l'Ontario a cru de 5,8 % au cours des cinq dernières années principalement en doublant le nombre d'immigrants accueillis par rapport au recensement précédent.

Le Québec n'est pas seul dans cette situation, les provinces atlantiques ont aussi perdu du terrain avec un poids démographique qui est passé de 6,6 % à 6,5 % de la population canadienne entre les deux derniers recensements.

Les Canadiens s'urbanisent

Outre la croissance soutenue de la population, les chercheurs de Statistique Canada constatent que les Canadiens sont de plus en plus nombreux à vivre dans les grandes régions métropolitaines du pays qui étendent rapidement leur territoire.

En 2021, 27 des 37 millions de personnes recensées au Canada, soit près de trois personnes sur quatre, vivaient dans l'un des 41 grands centres urbains du pays, souligne Statistique Canada. Près de75 % des Canadiens vivent aujourd'hui dans des milieux urbains.

